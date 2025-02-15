قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، إنه أحيط علما بتصريح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، عن تحريف حديثه حول إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

أول تعليق من روسيا على تصريحات أمريكا بإرسال قوات إلى أوكرانيا



وأجاب بيسكوف في رده على سؤال ذي صلة بالموضوع: "نعم لقد أحِطنا علما بذلك".

و كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن فانس قال في حديث صحفي، إن خيار إرسال الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا "لا يزال قيد الدراسة" من قبل واشنطن في حال رفض موسكو حل النزاع "بطيبة خاطر".

وكما هو مذكور في المقال، فإن فأنس أكد أن الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم نفوذها الاقتصادي والعسكري ضد روسيا.

موقف أمريكا من إرسال قوات إلى روسيا

وفي تعليقه على مقال "وول ستريت جورنال"، وصف بيسكوف، تهديدات فانس بشأن إرسال الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا والعقوبات المناهضة لروسيا، بأنها معطيات جديدة في الموقف الأمريكي ينبغي توضيحها خلال الاتصالات القادمة.

ومن جهته، أكد نائب الرئيس الأمريكي لاحقا على منصة "X"، أن صحيفة "وول ستريت جورنال" حرفت رده على سؤال حول إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، واصفا الأمر بأنه "سخيف ولكنه غير مفاجئ".

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