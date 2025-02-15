إحالة عاطل للجنايات بتهمة فرض إتاوات وتهريب مخدرات بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة فرض إتاوات على المواطنين والبلطجة وتهريب المخدرات في منطقة مدينة نصر.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخص بأعمال بلطجة وفرض سيطرة في المنطقة عن طريق انتحال صفة إحدى الجهات الرسمية.



بالفحص والتحقيق، تم تحديد هوية المتهم الذي تبين أنه عاطل وله معلومات جنائية سابقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية ضخمة من الأموال تقدر بأكثر من 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى كمية من المواد المخدرة المتنوعة مثل الحشيش والأفيون والآيس، وعقاقير منشطة،

كما تم العثور على 2 كارنيه منسوبين لإحدى الجهات، و2 طبنجة صوت، وهواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة وتقديم المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

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