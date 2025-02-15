التعليم تعلن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 على الموقع الرسمي للوزارة هو 20 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن تسليم الاستمارات للمدارس بدأ منذ الأحد 9 فبراير ويستمر حتى 27 فبراير 2025.

وأكدت الوزارة أن طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور ملزمون بالتوقيع على إقرار رسمي ضمن مشتملات استمارة الثانوية العامة، والذي يشدد على حظر اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحان، وذلك وفقًا للقرار الوزاري المنظم لهذا الأمر.

مشتملات استمارة الثانوية العامة 2025

حددت الوزارة الأوراق المطلوبة لتقديم استمارة الثانوية العامة، والتي تشمل:

الاستمارة الإلكترونية المطبوعة من موقع الوزارة.

شهادة الميلاد الأصلية.

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.

3 صور حديثة مطابقة للصورة المرفقة في الاستمارة، مع كتابة اسم الطالب أسفل الصورة وخلفها وفقًا لشهادة الميلاد.



ويجب على الطلاب الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة قبل الموعد النهائي لتقديم استمارة الثانوية العامة 2025، لتجنب أي مشكلات قد تعيق دخول الامتحانات.

التعليم تُحدد رسوم استمارة الثانوية العامة 2025 وتُعلن موعد الامتحانات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل رسوم استمارة الثانوية العامة 2025، حيث تم تحديدها بـ200 جنيه، تشمل تكاليف الخامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 10 جنيهات كرسوم إضافية للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية. أما الطلاب المتقدمون للمرة الثالثة أو الرابعة، فتبلغ الرسوم 410 جنيهات.

وفيما يتعلق بموعد امتحانات الثانوية العامة 2025، أوضحت الوزارة أنها ستبدأ يوم السبت، 14 يونيو 2025، وذلك وفقًا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي.

يُذكر أن الوزارة شددت على ضرورة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، مع الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة للتسجيل وتسليم الاستمارات للمدارس.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات جديدة بشأن إجراءات تسليم استمارة الثانوية العامة 2025 لطلاب المنازل، مشيرة إلى ضرورة تقديم الطالب لاستمارة إلكترونية إلى الإدارة التعليمية التي يتبع لها محل إقامته أو محل إقامة ولي أمره، مع إرفاق المستندات المطلوبة لضمان استكمال إجراءات التقديم.

المستندات المطلوبة للتقديم على استمارة الثانوية العامة لطلاب المنازل 2025



وأكدت الوزارة أن استمارة الثانوية العامة لطلاب المنازل يجب أن تكون مرفقة بالوثائق التالية:



* شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

* بيان نجاح معتمد للصفين الأول والثاني الثانوي.

* أصل شهادة ميلاد الرقم القومي، حيث لن يتم قبول النسخ الورقية غير المميكنة.

* إقرار رسمي لطلاب المنازل يتم توقيعه واعتماده بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية.



تحديد لجان الامتحان لطلاب المنازل



وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة رغبات طلاب المنازل في اختيار اللجان التي يودون أداء الامتحانات بها، مع التأكيد على عدم السماح لهم بالامتحان داخل اللجان المشروطة، إلا في حالة استيفاء الشروط التالية:



* أن يكون الطالب مقيمًا إقامة دائمة بالمحافظة التي تقدم للامتحان فيها، وفقًا لعنوان بطاقة الرقم القومي الخاصة به أو ببطاقة ولي أمره.



* ألا تقل مدة الإقامة الفعلية بالمحافظة عن سنة دراسية كاملة قبل عام التقدم للامتحان.



وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عملية التقديم لطلاب المنازل وضمان التزامهم بضوابط أداء الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



إجراءات سداد رسم الامتحان



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتعين على الطلاب سداد رسم الامتحان لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عبر مكاتب البريد أو منافذ الدفع الإلكترونية مثل "فوري"، وذلك بناءً على عدد مرات التقدم للامتحان، وبعد السداد، يتعين على الطالب تسليم المدرسة أصل وصورة من إيصال السداد، حيث يتم إرفاق أصل الإيصال داخل استمارة الطالب.

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