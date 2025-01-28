الثلاثاء 28 يناير 2025
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استمارة الثانوية العامة 2025، الرابط والموعد وخطوات التسجيل

استمارة الثانوية
استمارة الثانوية العامة
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 استمارة الثانوية العامة 2025، يبحث عدد كير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عبر محركات البحث المختلفة عن رابط وموعد تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

استمارة الثانوية العامة 2025

واستكمالا للخدمات التي تحرص بوابة فيتو على تقديمها لجميع طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم ننشر تفاصيل تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع ووارة التربية والتعليم.

تسجيل استمارة التقديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2025

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع طلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2025، عبر رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025  من هنـــــــــــــــــــــــــــــا

 

 

تسجيل استماره الثانوية العامة 2025
تسجيل استماره الثانوية العامة 2025

خطوات تسجيل استمارة التقديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى من هـــــــنــــــــــا 

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى 
- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.

- يجب على الطلاب فى النظام القديم التأكد من البيانات أهمها اللغة الأجنبية الثانية والاسم والديانة.

- الطلاب فى النظام الحديث يسجلون الاستمارة ويتأكدون من اللغة الأجنبية الثانية حيث أصبحت غير مضافة للمجموع والديانة والاسم والمدرسة وعدد المواد الدراسية الامتحانية وفق الشعبة.

 

 

 

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