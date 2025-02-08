اليوم، انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2025، عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة

يشهد اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025، حيث يعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد انتهاء إجازة نصف العام.

تفاصيل الفصل الدراسي الثاني

ومن المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الثاني حتى يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني

وقد استعدت المدارس لاستقبال الطلاب، حيث تم تجهيز الفصول الدراسية والمختبرات والملاعب، وتوفير الكتب والمواد التعليمية اللازمة. كما تم وضع خطط لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة ودون أي معوقات.

وأعلنت المديريات التعليمية استكمال استعداداتها لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، الذي ينطلق اليوم السبت الموافق 8 فبراير في بعض المحافظات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المديريات تعمل على قدم وساق لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والمعلمين، وتشمل الاستعدادات عدة جوانب، منها:

تخفيف الكثافة الطلابية

تواصل المديريات خطتها لتخفيف الكثافة الطلابية في الفصول، ويتم استغلال الفراغات المتاحة كفصول إضافية لاستيعاب الطلاب وتقليل الازدحام.

صيانة وتجهيز المدارس

وأكدت المديريات التعليمية الانتهاء من صيانة وتجديد الفصول الدراسية، والتأكد من سلامة المقاعد والنوافذ، وصيانة دورات المياه، وتطهير خزانات المياه، بالإضافة إلى رفع المخلفات القديمة من أسطح المباني.

كما شددت على أهمية تفعيل الإشراف الدوري على مداخل السلالم والطرقات ومداخل ومخارج المدارس، والتأكد من سلامة الإضاءة داخل الفصول، وتفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالعملية التعليمية.

وأشارت المديريات التعليمية إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع المخلفات خارج أسوار المدارس، والاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء، ومنع دخول الباعة الجائلين إلى المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أهمية الالتزام بالإذاعة المدرسية أثناء طابور الصباح، وتحية العلم، والنشيد الوطني.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب، ودعم الجهود المبذولة لتطوير التعليم في المحافظة.

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