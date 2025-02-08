توجيهات جديدة لتسليم استمارة الثانوية العامة 2025 لطلاب المنازل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات جديدة بشأن إجراءات تسليم استمارة الثانوية العامة 2025 لطلاب المنازل، مشيرة إلى ضرورة تقديم الطالب لاستمارة إلكترونية إلى الإدارة التعليمية التي يتبع لها محل إقامته أو محل إقامة ولي أمره، مع إرفاق المستندات المطلوبة لضمان استكمال إجراءات التقديم.



المستندات المطلوبة للتقديم على استمارة الثانوية العامة لطلاب المنازل 2025



وأكدت الوزارة أن استمارة الثانوية العامة لطلاب المنازل يجب أن تكون مرفقة بالوثائق التالية:



* شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

* بيان نجاح معتمد للصفين الأول والثاني الثانوي.



* أصل شهادة ميلاد الرقم القومي، حيث لن يتم قبول النسخ الورقية غير المميكنة.



* إقرار رسمي لطلاب المنازل يتم توقيعه واعتماده بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية.



تحديد لجان الامتحان لطلاب المنازل



وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة رغبات طلاب المنازل في اختيار اللجان التي يودون أداء الامتحانات بها، مع التأكيد على عدم السماح لهم بالامتحان داخل اللجان المشروطة، إلا في حالة استيفاء الشروط التالية:



* أن يكون الطالب مقيمًا إقامة دائمة بالمحافظة التي تقدم للامتحان فيها، وفقًا لعنوان بطاقة الرقم القومي الخاصة به أو ببطاقة ولي أمره.



* ألا تقل مدة الإقامة الفعلية بالمحافظة عن سنة دراسية كاملة قبل عام التقدم للامتحان.



وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عملية التقديم لطلاب المنازل وضمان التزامهم بضوابط أداء الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



إجراءات سداد رسم الامتحان



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتعين على الطلاب سداد رسم الامتحان لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عبر مكاتب البريد أو منافذ الدفع الإلكترونية مثل "فوري"، وذلك بناءً على عدد مرات التقدم للامتحان، وبعد السداد، يتعين على الطالب تسليم المدرسة أصل وصورة من إيصال السداد، حيث يتم إرفاق أصل الإيصال داخل استمارة الطالب.



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