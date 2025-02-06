الخميس 06 فبراير 2025
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موعد تقديم استمارة امتحانات الثانوية العامة، الرابط الرسمي

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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 يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عبر محركات البحث المختلفة عن استمارة الثانوية العامة 2025، ورابط وموعد تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025، وهل هناك تغييرات على التسجيل.

 

استمارة الثانوية العامة 2025

 واستكمالا للخدمات التي تحرص بوابة فيتو على تقديمها لجميع طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم ننشر تفاصيل تسجيل  استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

 

تسجيل استمارة التقديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2025

 وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع طلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2025، عبر رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025  من هنـــــــــــــــــــــــــــــا

 

خطوات تسجيل استمارة التقديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2025

 وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى من هـــــــنــــــــــا 

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى 
- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

تسجيل استماره الثانوية العامة 2025
تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.

- يجب على الطلاب فى النظام القديم التأكد من البيانات أهمها اللغة الأجنبية الثانية والاسم والديانة.

- الطلاب فى النظام الحديث يسجلون الاستمارة ويتأكدون من اللغة الأجنبية الثانية حيث أصبحت غير مضافة للمجموع والديانة والاسم والمدرسة وعدد المواد الدراسية الامتحانية وفق الشعبة.

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