موعد تقديم استمارة امتحانات الثانوية العامة، الرابط الرسمي

يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عبر محركات البحث المختلفة عن استمارة الثانوية العامة 2025، ورابط وموعد تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025، وهل هناك تغييرات على التسجيل.

استمارة الثانوية العامة 2025

واستكمالا للخدمات التي تحرص بوابة فيتو على تقديمها لجميع طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم ننشر تفاصيل تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

تسجيل استمارة التقديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2025

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع طلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2025، عبر رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 من هنـــــــــــــــــــــــــــــا

خطوات تسجيل استمارة التقديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى من هـــــــنــــــــــا

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.

- يجب على الطلاب فى النظام القديم التأكد من البيانات أهمها اللغة الأجنبية الثانية والاسم والديانة.

- الطلاب فى النظام الحديث يسجلون الاستمارة ويتأكدون من اللغة الأجنبية الثانية حيث أصبحت غير مضافة للمجموع والديانة والاسم والمدرسة وعدد المواد الدراسية الامتحانية وفق الشعبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.