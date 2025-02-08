انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمدارس وسط إجراءات مشددة

انطلق الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس الرسمية والخاصة في بعض المحافظات صباح اليوم السبت، واستقبلت المدارس الطلاب مع اتخاذ إجراءات مشددة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وفاعلية.



تخفيف الكثافة الطلابية وتسكين المعلمين

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الحفاظ على كثافة الفصول الدراسية بحيث لا تزيد على 50 طالبا في الفصل الواحد، وذلك لتوفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب.

كما شددت على أهمية تسكين المعلمين العاملين بالحصة في المدارس على جداول الحصص الدراسية لسد العجز في المعلمين، وضمان عدم ترك أي فصل بدون معلم في المواد الدراسية الأساسية.



التواصل مع أولياء الأمور وتوزيع الكتب

وحثت الوزارة المديريات التعليمية على التواصل المستمر مع أولياء الأمور، وتعزيز قنوات التواصل معهم لإطلاعهم على مستجدات العملية التعليمية، ومتابعة أداء أبنائهم بشكل دوري. كما أكدت على ضرورة الالتزام بخطط توزيع المناهج والجدول الزمني المحدد لها، لضمان تغطية جميع الموضوعات المقررة في الفصل الدراسي الثاني، مع تطبيق أعمال التقييمات والواجبات المنزلية. وشددت على أهمية استلام وتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب في بداية الفصل الدراسي.



تحصيل المصروفات الدراسية والمتابعة اليومية

وأشارت الوزارة إلى أهمية قيام المدارس بتحصيل القسط الثاني من المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي الحالي 2024/2025، مع التأكيد على أن القسط الأول تم تحصيله مع بداية الفصل الدراسي الأول.

وشددت على أهمية المتابعة اليومية المستمرة من قبل إدارات المدارس، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة تضمن تحقيق أفضل النتائج للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.



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