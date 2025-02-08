السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمدارس وسط إجراءات مشددة

انطلاق الدراسة
انطلاق الدراسة
ads

 انطلق الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس الرسمية والخاصة في بعض المحافظات صباح اليوم السبت، واستقبلت المدارس الطلاب مع اتخاذ إجراءات مشددة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وفاعلية.
 

تخفيف الكثافة الطلابية وتسكين المعلمين

 وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الحفاظ على كثافة الفصول الدراسية بحيث لا تزيد على 50 طالبا في الفصل الواحد، وذلك لتوفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب. 

كما شددت على أهمية تسكين المعلمين العاملين بالحصة في المدارس على جداول الحصص الدراسية لسد العجز في المعلمين، وضمان عدم ترك أي فصل بدون معلم في المواد الدراسية الأساسية.
 

 

التواصل مع أولياء الأمور وتوزيع الكتب

 وحثت الوزارة المديريات التعليمية على التواصل المستمر مع أولياء الأمور، وتعزيز قنوات التواصل معهم لإطلاعهم على مستجدات العملية التعليمية، ومتابعة أداء أبنائهم بشكل دوري. كما أكدت على ضرورة الالتزام بخطط توزيع المناهج والجدول الزمني المحدد لها، لضمان تغطية جميع الموضوعات المقررة في الفصل الدراسي الثاني، مع تطبيق أعمال التقييمات والواجبات المنزلية. وشددت على أهمية استلام وتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب في بداية الفصل الدراسي.
 

تحصيل المصروفات الدراسية والمتابعة اليومية

وأشارت الوزارة إلى أهمية قيام المدارس بتحصيل القسط الثاني من المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي الحالي 2024/2025، مع التأكيد على أن القسط الأول تم تحصيله مع بداية الفصل الدراسي الأول. 

وشددت على أهمية المتابعة اليومية المستمرة من قبل إدارات المدارس، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة تضمن تحقيق أفضل النتائج للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفصل الدراسي الثاني الفصول الدراسية الكتب الدراسية الكثافة الطلابية انطلاق الفصل الدراسي الثاني المصروفات الدراسية المدارس الرسمية وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

اليوم، انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2025، عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة

97 يومًا، التعليم تكشف تفاصيل الخطة الدراسية بالترم الثاني

التعليم تخصص حصصًا بالترم الثاني لإبراز دور الشهداء في حماية الوطن

نقل مبنى ديوان عام محافظة الجيزة إلى مقر وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين

التعليم تخصص الحصة الأولى من الفصل الدراسي الثاني للحديث عن تضحيات رجال الشرطة

"التعليم" تستعد للفصل الدراسي الثاني بتعليمات صارمة للمديريات.. متابعة ميدانية مكثفة للمدارس.. واعلان مواعيد التقييم المبدئي والنهائي للتلاميذ.. وحظر العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيًا

عودة الدراسة غدا، المديريات التعليمية تنهي استعداداتها للفصل الدراسي الثاني

محافظ الجيزة يعلن افتتاح 12 مدرسة جديدة بتكلفة 265 مليون جنيه

ads

الأكثر قراءة

3430 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم السبت 8 فبراير

بعد تراجعه عن مخططه بشأن غزة، رسالة ساخرة من علاء مبارك لـ ترامب

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليتون أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي

أسعار ياميش رمضان 2025،بأوزان أقل من نصف كيلو، تعرف على أسعار الياميش

سعر الدولار اليوم،سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 8 فبراير

زيادة المرتبات والمعاشات الأبرز، إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية جديدة خلال أيام

أسعار العملات اليوم، أسعار العملات العربية والأجنبية صباح السبت 8 فبراير 2025

بشرط الاستغناء عن هذا اللاعب.. الزمالك يحدد مصير صفقة اليوم

منوعات

المزيد

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

مؤيدون لفلسطين يهاجمون جالانت في نيويورك: مجرم حرب لماذا تمشي حرا؟ (فيديو)

سأجعله عظيمًا، ترامب يقيل رئيس مركز "جون كينيدي" للفنون المسرحية ويعين نفسه رئيسًا

اختراع غريب والسر في الخلطة، طرقات تصلح نفسها "ذاتيا" دون أي تدخل بشري

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الشوفان اليوم السبت 8-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت 8-2-2025 في الأسواق

بـ 32 جنيها اشتري كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مرموش في المركز الثاني.. أغلى 10 صفقات في الميركاتو الشتوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ولا يجدون عنها محيصا» الشعراوي يوضح مأوى الكافرين في الآخرة (فيديو)

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بزوال الهموم والخلافات الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية