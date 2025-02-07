السبت 08 فبراير 2025
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أخبار مصر

97 يومًا، التعليم تكشف تفاصيل الخطة الدراسية بالترم الثاني

وزارة التربية والتعليم،
وزارة التربية والتعليم، فيتو

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ غدا السبت الموافق 8 فبراير 2025، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

عدد أيام الدراسة الفعلية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني يبلغ 97 يومًا، وذلك بعد استبعاد أيام الجمع والإجازات الرسمية.

حقيقة تأجيل الدراسة

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن هذا الموعد نهائي ومعتمد رسميًا من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وهو مُدرج ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

كما أكدت الوزارة أن هذا الموعد يسري على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات على مستوى الجمهورية.

وأكد مسئولون في وزارة التربية والتعليم على أهمية الالتزام بالخريطة الزمنية المعلنة، مشيرين إلى أن الوزارة حريصة على انتظام الدراسة وتوفير المناخ المناسب للطلاب لتحقيق أقصى استفادة من العام الدراسي.

دعوة للطلاب وأولياء الأمور

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة حرصها على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.

وبهذا، تكون وزارة التربية والتعليم قد حسمت الجدل الدائر حول موعد العودة للمدارس، وأكدت على أهمية الالتزام بالخطة الدراسية المعلنة لتحقيق أهداف العملية التعليمية.

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