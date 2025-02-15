عائلات الأسرى الإسرائيليين يدعون إلى الإضراب عن الطعام الاثنين المقبل

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم السبت، للإضراب عن الطعام يوم الإثنين المقبل، وهو اليوم الـ500 للأسرى في القطاع.

عائلات الأسرى الإسرائيليين يدعون إلى الإضراب عن الطعام

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيانها:" يجب أن نتحرك فورا ونستفيد من هذا الزخم للتوصل إلى اتفاق سريع ومسئول. لم يعد هناك وقت ويجب أن نتحرك سريعا لإعادة ذوينا".

وفي وقت سابق من اليوم السبت نقلت صحيفة هآرتس عن والدة أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة قولها إن هشاشة صفقة تبادل الأسرى تعود إلى سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، وليس إلى حركة حماس.

نتنياهو يعيق إتمام صفقة الأسرى

وأشارت إلى أن التعنت السياسي والمواقف المتشددة من جانب حكومة الاحتلال تعيق إتمام الصفقة، مما يزيد من معاناة الأسرى وعائلاتهم، في ظل استمرار المفاوضات حول التبادل.

فيما قال مصدر في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ـ إن تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت سيتم بمركبة استولت عليها المقاومة في هجوم 7 أكتوبر 2023.

وأضاف في تصريح لقناة الجزيرة: "القسام قدمت للأسير ساجي ديكل حن قطعة ذهبية هدية لابنته التي ولدت بعد 4 أشهر من أسره".

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