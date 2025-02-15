من هم الرهائن الإسرائيليون المقرر المفرج عنهم اليوم (صور)

أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية، الجمعة، إنها ستفرج عن رهائن اليوم السبت في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة، إن ساجي ديكل تشين، وألكسندر ساشا تروفانوف، وإيار هورن، هم الرهائن الذين من المقرر أن تطلق حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية سراحهم اليوم السبت.

وفي سياق منفصل، قالت حماس إن الفصائل الفلسطينية في غزة ستفرج اليوم السبت عن ثلاثة رهائن، بينهم شخص يحمل الجنسية الأمريكية، وفقا لبنود وقف إطلاق النار.

وأعلنت حماس، عقب نشر الأسماء الثلاثة، أنه سيتم الإفراج عن 369 أسيرًا فلسطينيًا، السبت، ضمن صفقة التبادل، 36 منهم يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.

من هم رهائن إسرائيل المقرر المفرج عنهم اليوم السبت

وقائمة الرهائن الإسرائيليين المزمع الإفراج عنهم اليوم السبت هم:

1. ساشا ألكسندر تروبنوف (27 عاما) - اختطف من كيبوتس نير عوز أثناء زيارته لعائلته، حيث تم أسره مع والدته وجدته بينما قتل والده.

أعادت حركة حماس والدته وجدته لاحقًا كجزء من بادرة حسن نية " لروسيا، بينما أعيدت صديقته بعد ذلك بيوم واحد.

2. شجاع ديكل - حن (36 عامًا) - والد لثلاثة أطفال، اختطف من الكيبوتس نفسه أثناء محاولته التصدي لهجوم السابع من أكتوبر.

يُعرف بشغفه بترميم الحافلات، وكان يعمل على إحدى الحافلات حين بدأ الهجوم.

3. يائير هورن - اختطف أثناء زيارته لشقيقه في كيبوتس نير عوز. رغم أنه كان مدرجا ضمن قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم، فإن شقيقه لا يزال في الأسر.

الرهائن الإسرائيليين المقرر المفرج عنهم

وقال منتدى عائلات الرهائن في تل أبيب إنه يرحب "بالأخبار السارة"، لكنه ذكر الجميع بأن "اللقطات المروعة للناجين من الرهائن يوم السبت والعلامات الأخيرة على بقائهم على قيد الحياة تثبت أن الوقت ينفد بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا محتجزين".

وشدد المنتدى على ضرورة التوصل إلى "اتفاق شامل وفوري، دون ثغرات أو تأخير، لإعادة جميع الرهائن- الأحياء لإعادة التأهيل والأموات للدفن اللائق".

وتعد الدفعة الفلسطينية المفرج عنها اليوم، من أكبر الدفعات ضمن المراحل الست المنفذة بين اسرائيل وحماس.

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