تبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس.. إسرائيل توجه رسائل مستفزة.. والمقاومة الفلسطينية تستعرض قواها وغنائمها من طوفان الأقصى (فيديو وصور)

سلمت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اليوم السبت، 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في موقع التسليم في خان يونس بقطاع غزة.

تسليم الأسرى الثلاثة الإسرائيليين في خان يونس

وكانت سيارات تابعة لحماس وصلت إلى المكان وعلى متنها الأسرى الإسرائيليون الثلاثة، ساجي ديكل-تشن، وهو إسرائيلي أمريكي، وساشا تروفانوف، الإسرائيلي الروسي، وإيير هورن، الذين تقرر الإفراج عنهم.

وبعيد وصولهم إلى المكان المخصص، صعد المحتجزون الثلاثة برفقة مقاتلي القسام وسرايا القدس على المنصة، حيث تمت مراسم التسليم.

وفي وقت لاحق، غادرت سيارات الصليب الأحمر التي تقل المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم خان يونس في طريقها إلى الأراضي المحتلة.

وجاء في بيان مشترك من الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي والناطق بلسان الشاباك: "وفقا للمعلومات التي تم تلقيها من الصليب الأحمر، تم نقل 3 أسرى وهم في طريقهم إلى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في أراضي قطاع غزة".

ولاحقا، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تسلّم المحتجزين الثلاثة في غزة.

وكانت مروحية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي حطت في قاعدة "ريعيم" في محيط قطاع غزة بانتظار الأسرى الإسرائيليين.

كتائب القسام تنتشر في ساحة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في خانيونس. pic.twitter.com/meagSmKwJ7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 15, 2025

رسائل مستفزة من إسرائيل عبر ملابس الأسري الفلسطينيين

ووجهت العديد من الانتقادات الحادة لدولة الاحتلال، بسبب الملابس التي أجبرت الأسرى الفلسطينيون المحررين على الظهور بها.

وأجبرت سلطة السجون الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين المحررين على ارتداء قمصان تحمل رسائل موجهة إلى «حماس».

#شاهد| المئات من عناصر كتائب القسام وسرايا القدس ينتشرون في ساحة الإفراج عن أسرى الاحتلال الثلاثة في خانيونس جنوب القطاع. pic.twitter.com/pH8PvMueky — فلسطين بوست (@PalpostN) February 15, 2025

ووزعت سلطة السجون الإسرائيلية على وسائل الإعلام صورة للأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم وهم يرتدون هذا الزي.

وأجبرت الأسرى على ارتداء ملابس رياضية تحمل «نجمة داود» باللون الأزرق وشعار مصلحة السجون، ومعها عبارة بالعربية: «لن ننسى ولن نسامح».

الأسرى الثلاثة بعد إطلاق سراحهم

وكانت حماس قالت في وقت سابق إن الثلاثة سيتم إطلاق سراحهم مقابل 369 أسيرا فلسطينيا، الأمر الذي يهدئ المخاوف من انهيار الاتفاق قبل نهاية المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ومدتها 42 يوما.

حماس تستعرض قواها في غزة

وظهر الأسرى على منصة التسليم بصحة جيدة، حيث طالبوا الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة صفقة التبادل والمضي قدمًا في إتمامها.

وفي سياق استعراض للقوة، ظهر مقاتلو القسام مرتدين زيًا يحاكي الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويحملون أسلحة تم اغتنامها خلال هجوم 7 أكتوبر.

وقدمت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، للأسير الإسرائيلي ساجي ديكل حن، قطعة ذهبية هدية لابنته التي ولدت بعد 4 أشهر من أسره.

كذلك سلمت المقاومة الفلسطينية، أسيرا إسرائيليا مجسما لساعة رملية كتب عليه "الوقت ينفد" خلال مراسم الإفراج عن الأسرى الثلاثة.

ووصلت مركبات القسام التي تقل الأسرى إلى موقع التسليم، قبل أن يتم التوقيع رسميًا من قبل الصليب الأحمر على استلامهم، مما يمهد لاستكمال إجراءات التبادل بين الطرفين.

"لا هجرة إلا للقدس بإذن الله".. كلمات مقاوم من القــسام يحمل بندقية "التافور" التي اغتنمتها المقاومة في السابع من أكتوبر. pic.twitter.com/hoyFX1xkFf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 15, 2025

كذلك ظهر مقاوم من الفصائل الفلسطينية وهو يحمل بندقية “التافور” التي اغتنمتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر.

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