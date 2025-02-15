وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى رام الله

غادرت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المحررين سجن عوفر الإسرائيلي، ووصلت إلى مدينة رام الله.

جيش الاحتلال يعلن تسلم الأسرى الثلاثة بعد إطلاق سراحهم

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تسلم الأسرى الثلاثة بعد إطلاق سراحهم من قبل حركتي حماس والجهاد.

وفي مشهد لافت، سلّمت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، ثلاثة أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط إجراءات أمنية ورسائل رمزية قوية.

إجراءات أمنية ورسائل رمزية قوية

وظهر الأسرى على منصة التسليم بصحة جيدة، حيث طالبوا الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة صفقة التبادل والمضي قدمًا في إتمامها.

وفي سياق استعراض للقوة، ظهر مقاتلو القسام مرتدين زيًا يحاكي الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويحملون أسلحة تم اغتنامها خلال هجوم 7 أكتوبر.

ووصلت مركبات القسام التي تقل الأسرى إلى موقع التسليم، قبل أن يتم التوقيع رسميًا من قبل الصليب الأحمر على استلامهم، مما يمهد لاستكمال إجراءات التبادل بين الطرفين.

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