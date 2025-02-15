السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

بينهم شقيقان، أبرز أسرى المؤبدات الذين ستفرج عنهم إسرائيل اليوم

حافلة تقل مجموعة
حافلة تقل مجموعة من الأسرى أفرج عنهم سابقا

أعلنت إسرائيل أنها تسلمت أسماء الأسرى الثلاثة الذين سيفرج عنهم اليوم السبت، فيما أفاد مكتب إعلام الأسرى، الجمعة، بأن إسرائيل ستفرج، اليوم، عن 36 أسيرا فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد و333 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد هجوم السابع من أكتوبر.

جاء ذلك بعد أن حركة حماس عن أسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم السبت ضمن سياق الجولة السادسة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة أن الحركة ستفرج عن كل من ساجي ديكل تشين ويائير هورن، فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي، بشكل منفصل، إنها ستفرج عن الروسي الإسرائيلي ألكسندر توربانوف في إطار الاتفاق.

وبدأت صباح اليوم السبت الاستعدادات في قطاع غزة لبدء عملية التبادل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ستطلق حركتا حماس والجهاد سراح 3 من المحتجزين الإسرائيليين.

ولوحظ انتشار لعناصر حركتي حماس والجهاد في خان يونس قبل بدء عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين.

 أبرز الأسرى الذين سيفرج عنهم

نشر مراسل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، تفاصيل عن أبرز السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم السبت، فيما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية بعض أبرز الأسماء أيضا.

وعرف من الأسرى الذين سيفرج عنهم اليوم عدد من ذوي الأحكام المؤبدة ومنهم:

-   إياد أحمد حريبات من قرية سكا في مدينة دورا جنوب الخليل، وهو أحد عناصر كتائب الأقصى في الانتفاضة ومعتقل منذ العام 2002.
-   منصور موقدي، من بلدة الزاوية غرب سلفيت، ومعتقل منذ عام 2002.
-   محمد إبراهيم نايفة "أبو ربيعة"، أحد قادة كتائب الأقصى في الانتفاضة الثانية، من بلدة شويكة شمال طولكرم، وحكم عليه بـ13 مؤبدا و55 عاما.
-   نائل سلامة عبيد، من بلدة العيساوية في القدس، أحد عناصر كتائب القسام، ومعتقل منذ عام 2004 ويقضي حكما بالسجن المؤبد 7 مرات و30 عاما.
-   شادي أبو شخدم "الحسيني" من الخليل، محكوم بالسجن المؤبد 6 مرات و20 عاما.
-   محمود محمد أبو وهدان، من مخيم بلاطة في نابلس، وهو أحد قادة كتائب أبو علي مصطفى ومعتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالمؤبد 3 مرات و30 عاما.
-   عبد الكريم راتب عويس، أحد قادة كتائب الأقصى، وشقيقه حسان راتب عويس، من مخيم جنين. 
 

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