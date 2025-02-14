أسماء الدفعة الـ6 من الأسرى الفلسطينيين المحررين بالمرحلة الأولى لعملية التبادل

أعلن مكتب إعلام الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادى الأسير، اليوم عن القائمة السادسة من أسماء الأسرى المحررين فى المرحلة الأولى لعملية التبادل غدا السبت.

تتضمن القائمة 36 من أسرى المؤبدات و333 أسيرًا من قطاع غزة اعتقالهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر.

وفيما يلي قائمة باسماء الأسري:

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