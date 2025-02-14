أول تعليق من المتطرف بن غفير على قائمة الأسرى المزمع الإفراج عنهم غدا

اعترض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير على إفراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 3 أسرى فقط غدا السبت.

وقال بن غفير للحكومة الإسرائيلية إن "الاكتفاء بالإفراج عن 3 محتجزين فقط غدا بدلا من الجميع هو ضعف"، وذلك بعد مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، السبت، قبل انتهاء الأزمة التي مر بها الاتفاق أمس الخميس.

وفي السياق ذاته قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن قائمة الأسرى الإسرائيليين التي وصلت من حركة حماس "مقبولة لنا".

الاحتلال الإسرائيلي يتسلم أسماء 3 أسرى من مقرر الإفراج عنهم غدًا

وأكدت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تسلمها أسماء الأسرى الإسرائيليين الثلاثة الذين سيُفرَج عنهم غدا السبت.

وأمس، أصدرت حركة حماس، بيانا رسميا، أكدت فيه استمرار تطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد.

بيان حماس حول تطبيق بنود الاتفاق مع الاحتلال

وجاء في بيان الحركة، "أن وفد حماس برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس الحركة في غزة رئيس الوفد المفاوض أجرى مباحثات مع الإخوة الوسطاء لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خاصة في أعقاب الخروقات الإسرائيلية المتتالية، حيث عقد اجتماعًا في القاهرة مع الجانب المصري، كما أجرى مباحثات هاتفية مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري".

وتابعت حماس: "عقد وفد الحركة اجتماعات وأجرى اتصالات مع مسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر، وكذلك مع فرق العمل الفنية للإخوة الوسطاء والتي تتابع تنفيذ الاتفاق بكل جوانبه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.