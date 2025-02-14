أخبار الاقتصاد اليوم، انخفاض أسعار الدواجن البيضاء، نيسان تكشف أسباب فشل الاندماج مع هوندا اليابانية،وإطلاق منصة مصر العقارية الحكومية رسميا

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

7 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسيين/ غير الرئيسيين حسب قيم التداول بنهاية الأسبوع

تصدرت 7 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسيين/ غير الرئيسيين حسب قيم التداول خلال تعاملات نهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 31.4 مليار جنيه.

البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 23.7 مليون جنيه.

بنك المشرق بقيمة تداول بلغت 15.3 مليار جنيه.

البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 11.6 مليون جنيه.

التجاري وفا بنك بقيمة تداول بلغت 10.6 مليار جنيه.

ابو ظبي الأول مصر بقيمة تداول بلغت7.3 مليار جنيه.

بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة تداول بلغت 7.10 مليون جنيه.

نيسان تكشف أسباب فشل الاندماج مع هوندا اليابانية

كشفت شركة نيسان اليابانية، عن فشل اندماجها مع هوندا، بعد أن ضمت تقليص عدد العمالة، بجانب إغلاق عدد من المصانع، بالإضافة إلى تحسينات في عمليات التصميم والإنتاج، ويتم تخفيض عدد موظفي نيسان بنحو 6,500 موظف خلال العامين المقبلين.



وأكدت نيسان تركيزها في تطوير سياراتها الكهربائية، حيث تعتزم طرح العديد من الطرازات الجديدة خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك الجيل الجديد من سيارة ليف الكهربائية وسيارة فان كهربائية كبيرة، وعلى الرغم من فشل صفقة الاندماج مع هوندا، إلا أن نيسان تخطط للبحث عن شراكات استراتيجية جديدة مع شركات أخرى.



وتواجه شركة نيسان تحديات كبيرة، ولكنها تعمل على إعادة هيكلة أعمالها وتحسين عملياتها لتحقيق النمو المستدام في المستقبل.



إطلاق منصة مصر العقارية الحكومية رسميا بحضور وزيري الإسكان والاتصالات

شهدت القاهرة الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة MLS تحت رعاية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ود. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يعد نظام (MLS) هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري وليست مجرد قاعدة بيانات، بل منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم.

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ان إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف إستراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.

اضاف أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي، حيث تساهم أنشطة القطاع العقاري في الإقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات.

أوضح إن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة.

وتسعي وزارة الإسكان حاليًا إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفه ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها علي منظومة إلكترونية موحدة حيثرقال أحمد البطراوي رئيس E-Systematic أن المنصة الجديدة تضمن أن جميع المعاملات، وقوائم العقارات، وتحركات السوق يتم التحقق منها، ومراقبتها، واعتمادها بمصداقية عالية.

اوضح ان نظام MLS الذي يقوم بتوحيد جميع بيانات العقارات، مما يجعلها المصدر الوحيد والموثوق للمعلومات العقارية من خلال القضاء على الإعلانات المزدوجة والمتكررة، مما يضمن توفر عقارات موثقة فقط للمشترين والمستثمرين، علاوة على تحديث آليات العمل وضبط اللوائح، مما يعزز الثقة بين المهنيين والمستهلكين، وربط السوق العقاري المصري بالعالم.

342 مليون دولار واردات مصر من أدوات وأجهزة الطب والجراحة خلال 11 شهرا



كشفت نتائج النشــرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2024، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الأدوات وأجهزة الطب والجراحة في 11 شهر من العام الماضي " خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023



وكشفت نتائج النشرة التى حصلت" فـيتـو" على نسخة منها، ان فاتورة استيراد مصر من الأدوات وأجهزة الطب والجراحة ارتفعت خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2024 لتبلغ 342.387 مليون دولار مقابل 329.853 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2023 بقيمة تبلغ 12 مليون و534 الف دولار

وتراجعت ورادات مصر من الأدوات وأجهزة الطب والجراحة خلال شهر نوفمبر لتبلغ 17 مليون و539 الف دولار مقابل 31 مليون و724 الف دولار عن نفس الشهر من عام 2023 ، بفارق يبلغ 14 مليون و185 الف دولار

كشفت نتائج النشــرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2024، الصادرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قيمـة العجـز فـي الميزان التجــاري 3.71 مليــار دولار خــلال شهر نوفمبر 2024 مقابـل 3.69 مليــار دولار لنفـس الشهر مـن العــام السابـق بنسبة ارتفاع قدرها 0.5٪.

• ومن أهم المؤشرات ما يلي:

ارتفاع قيمة الصادرات

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبـة 6.3 ٪ حيـث بلغـت 3.56 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2024 مقابـل 3.35 مليارات دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق.

ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صادرات بعــض السـلــع وأهــمها: (منتجات البترول بنسبة 85.5٪، ملابس جاهزة بنسبـة 8.7%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 22.9٪، فواكه طازجه بنسبة 22.9 ٪).



مصر تصدر 18 ألف سيارة من طرازات نيسان صني لـ 3 دول أفريقية

تجري شركة نيسان العديد من الاستعدادات لتصدير مايقرب من 18 ألف سيارة من طرازات نيسان صني لـ 3 دول أفريقية في الفترات السابقة مصنعة محليا بداخل المصانع المصرية، تلبية لمطالب الدولة المصرية بالتصدير إلى الخارج وتوفير العملة.

وجاء ذلك تحت إشراف الحكومة المصرية حيث تعتبر نيسان صني أول سيارة في مصر يتم تصنيعها ضمن البرنامج الوطني لصناعة السيارات، حيث يتم انتاجها منذ 3 شهور تحت راية البرنامج.

وتم تصدير سيارات نيسان صني للأسواق الأفريقية بطرق مختلفة منها قيام الشركة نفسها بالتصدير لأسواق أفريقيا، ومنها قيام موزعين تابعين لها بعملية التصدير.

وتوقع المسئولون في شركة نيسان امكانية ارتفاع معدلات التصنيع المحلي لسيارات نيسان في مصر بنسبة 10% على الأقل خلال عام 2025.

تباين اسعار الدواجن..وانخفاض البيضاء بالاسواق



سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا في الأسواق؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.



وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الجمعة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 100 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 124 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 92 إلى 93 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر الفراخ البلدي

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا.

اسعار الدواجن

وعن أسعار الدواجن اليوم الجمعة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 175 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 185 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 175 جنيهًا.

11 شركة مصرية تشارك في معرض أوغندا الدولي للأدوية والمستلزمات الطبية لزيادة الصادرات

تشارك مصر بفاعلية في فعاليات معرض أوغندا فارما للرعاية الصحية الدولي، والذي يقام في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، ويشهد المعرض مشاركة 11 شركة من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتأتي هذه المشاركة المصرية المميزة بتنظيم من شركة إكسبو كونسالت العالمية، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية، وبالتنسيق مع هيئة التسجيل في أوغندا NDA.

وشهد افتتاح المعرض حضورًا مميزًا لسعادة السفير المصري في أوغندا، السفير منذر سليم، وأعضاء من التمثيل التجاري المصري، كما كان لمعالي وزير الصحة الأوغندي حضورًا لافتًا، حيث قام بزيارة تفقدية لأجنحة الشركات المصرية المشاركة، واطلع على أحدث المنتجات والابتكارات التي تقدمها.

وأطلق فعاليات المعرض وزيرة الصحة الأوغندية الدكتورة جين روث اسينغ والتي أكدت على التعاون البناء بين أوغندا والشركاء التجاريين.

وألقى راكيش كومار سانغر رئيس غرفة التجارة والصناعة الهندية كلمة رحب فيها بالحضور وشدد على التعاون التجاري في القارة الأفريقية.

وتسعى الشركات المصرية المشاركة إلى استعراض أحدث ما توصلت إليه صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية من تقنيات وابتكارات، وتسليط الضوء على قدرتها التنافسية في الأسواق الأفريقية، كما تهدف المشاركة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أوغندا ودول شرق أفريقيا، وتعزيز التعاون التجاري بين مصر وأوغندا في القطاع الصحي.

ويعتبر معرض أوغندا فارما للرعاية الصحية الدولي من أهم المعارض المتخصصة في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية في منطقة شرق أفريقيا، حيث يجذب مشاركة العديد من الشركات العالمية والمحلية، ويتيح فرصًا كبيرة للتعرف على أحدث التطورات في هذا القطاع وتبادل الخبرات بين الشركات المشاركة.

وتأتي هذه المشاركة المصرية في إطار جهود الدولة لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، وتنويع الصادرات المصرية، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية.





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