الخميس 13 فبراير 2025
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التعداد الاقتصادي الشامل.. نافذة على الأنشطة الاقتصادبة مصر تساهم في دعم التجارة الإلكترونية والتعهيد

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

 

 

 اعلنت الحكومة عن، انطلاق  النسخة السادسة من" التعداد الاقتصادي لمصر"  قبل نهاية العام المالي الجاري بعدما تم الانتهاء من أعمال جمع البيانات ويجري حاليًا مراجعة النتائج النهائية

 بيانات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية في مصر

 وأكد  اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية التعداد الذي يتضمن بيانات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية في مصر، ومستويات التغير، ومساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي

 

 

 وترصد فيتو من خلال السطور التالية عدد من المعلومات عن التعداد الاقتصادى 

مساهمة التجارة الإلكترونية والتعهيد في الاقتصاد المصري

- التعداد الجديد سيوفر بيانات لأول مرة حول مساهمة التجارة الإلكترونية، والتعهيد، في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نشر بيانات محدثة حول الاقتصاد الأخضر، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال، وكذلك المناطق الصناعية.

 

 

 التعداد الاقتصادي يُعد مصدرا إحصائيا شاملا للمعلومات المطلوبة لتخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 

  • يعد التعداد الاقتصادي، يُعد مصدرا إحصائيا شاملا للمعلومات المطلوبة لتخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقويم الأوضاع
  • يستخدم نتائج التعداد الاقتصادى  لبناء الحسابات القومية ورصد الناتج المحلى الإجمالي سواء على المستوى القومي أو المحلى لكل محافظة
  • تتيح  نتائج التعداد الاقتصادى فى توفير بيانات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية
  • تساهم نتائج التعداد الاقتصادى فى  إتاحة معلومات عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي طبقًا للمستوى القومي والإقليمي وقياس المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
  • تأتى أهمية التعداد الاقتصادى من كونه يوفر معلومات شاملة وتفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، كما أنه يقيس مساهمة كل نشاط اقتصادي فى الناتج المحلى الإجمالي، ويوفر بيانات كاملة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن القطاع غير الرسمى وهو ما يجعله من أهم الوثائق، وتتمثل أهمية  التعداد الاقتصادي في إمداد صناع القرار والحكومة، بالمعلومات والأرقام الدقيقة والخصائص عن المنشآت الاقتصادية غير الرسمية.
  • تستخدم الحكومة وصناع القرار في البلاد هذه الأرقام المنتجة والخصائص التى تم رصدها في وضع سياسات واستراتيجيات وخطط التنمية والتطوير العاجلة والآجلة في البلاد

     يقوم التعداد برصد قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادى، وقياس مدى مساهمة كل نشاط فى الناتج المحلى الإجمالى، وقياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادى بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى فى الاقتصاد القومى، وتوفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغـر من حيث عدد المنشآت والمشتغلين بها ومستوى الأجور.

    - يعد   التعداد الاقتصادى المقياس الرسمي لأعمال واقتصاد الدولة، حيثُ تستخدمه الشركات وواضعو السياسات والحكُومات في وضع خُطط التنمية الاقتصاديَّة وقرارات العمل والتخطيط الإستراتيجي لكونه معيارًا إحصائيًّا للنشاط الاقتصادي الحالي، مثل: الناتج المحلي الإجمالي ومُؤشر أسعار المُنتجين
  • يساهم  في توفير    المعلومات عن مَواقع العمل، والقُوى العاملة والأجور، وكذلك حركة الأصول والاحتياجات المُستقبليَّة من العمالة، وحجم المبيعات حسب نوع المُنتج والخدمة.

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التعداد الاقتصادي التعداد الاقتصادي لمصر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

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