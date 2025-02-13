وزير الاتصالات يناقش مع الشركات الفرنسية الفرص الاستثمارية بقطاع تكنولوجيا المعلومات

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع رؤساء ومسؤولى عدد من الشركات الفرنسية الأعضاء بمجلس أرباب العمل الفرنسى "ميديف" MEDEF، وذلك فى ختام زيارته للعاصمة الفرنسية باريس.

مجلس أرباب العمل الفرنسي

نظم اللقاء مجلس أرباب العمل الفرنسى "ميديف" MEDEF ؛ بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الفرنسى وأداره أيمن عزت رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى والرئيس التنفيذى لشركة كابجيميني.

وخلال اللقاء، استعرض طلعت، التطورات المتسارعة التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، فى ظل حرص الدولة على دفع عجلة التحول الرقمى وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمى للابتكار التكنولوجى وتصدير الخدمات الرقمية.

وأشار وزير الاتصالات، إلى الجهود المستمرة لتهيئة مناخ استثمارى جاذب، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للشركات، إلى جانب الاستثمار فى تنمية الكوادر الرقمية لتلبية احتياجات سوق العمل. كما استعرض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة فى القطاع، لا سيما فى مجالات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحوث والتطوير الهندسي، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت، مع فيليب كيرير رئيس قسم التكنولوجيا والتقنية فى شركة تاليس Thales بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر فى باريس، وحضر اللقاء ماركو إيرمان نائب رئيس قسم التكنولوجيا والتقنية فى شركة تاليس، وجان نويل بونيو نائب رئيس العلاقات الدولية فى الشركة، وشريف بركات مدير شركة تاليس مصر بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر لدى باريس.

بحث الاجتماع خطط الشركة للتوسع فى حجم أعمالها فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر اعتمادا على الكفاءات الرقمية الشابة، والتعاون فى مجال التدريب التخصص خاصة فى مجال الذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني.

حضر اللقاءان المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، ود. هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود صفراطه رئيس قطاع تطوير أسواق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام بزيارة للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في فعاليات قمة "العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى" التى عقدت خلال الفترة من 10-11 فبراير.

المشاركة الافريقية فى الذكاء الاصطناعى

وخلال فعاليات القمة، شارك الدكتور عمرو طلعت فى ورشة عمل بعنوان "المشاركة الأفريقية فى الذكاء الاصطناعى العالمي" التى نظمها مجلس أوروبا، كما شارك فى الاجتماع الوزاري التنسيقى لأعضاء الشراكة الدولية للذكاء الاصطناعى (GPAI) والدول المهتمة الذى عقد على هامش القمة، كذلك عقد وزير الاتصالات لقاءات مع مسؤولي شركات فرنسية لبحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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