رسميا، فشل اندماج "هوندا" و"نيسان"

أنهت شركتا "هوندا موتور" و"نيسان موتور" رسميًا مفاوضاتهما للاندماج، واضعتين بذلك حدا سريعا لشراكة كان من الممكن أن تؤدي إلى إنشاء واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم.

على الرغم من أن خطط دمج العلامتين التجاريتين تحت مظلة شركة قابضة قد ألغيت، فقد أعلنت الشركتان، اليوم الخميس، أنهما ستواصلان شراكتهما الاستراتيجية إلى جانب "ميتسوبيشي موتورز"، مع التركيز على التعاون في تطوير البطاريات، وتقنيات القيادة الذاتية، والبرمجيات، وتكنولوجيا السيارات الكهربائية داخل مصانعها، بحسب وكالة بلومبرج.

ماذا بعد فشل صفقة "هوندا" و"نيسان"؟

من المرجح أن يكون لفشل هذه الصفقة تداعيات حاسمة على الشركات الثلاث، خاصة بالنسبة لشركة "نيسان"، التي تعاني من أوضاع مالية متعثرة وستحتاج الآن إلى البحث عن بدائل لإنقاذ وضعها المالي، أما "هوندا"، فحافظت على توقعاتها للأرباح السنوية بعد نتائج الربع الثالث التي جاءت متماشية إلى حد كبير مع التوقعات.

وسجلت "هوندا" أرباحا تشغيلية بقيمة 397 مليار ين ياباني (2.6 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، وهو رقم يقل قليلًا عن تقديرات المحللين التي توقعت 407 مليارات ين، وذلك بعد أن عوض الانتعاش في السوق الأمريكية ضعف المبيعات في اليابان والصين وجنوب شرق آسيا.

وبلغت الإيرادات الصافية خلال الربع الثالث 5.5 تريليون ين، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 5.4 تريليون ين، كما أكدت شركة صناعة السيارات اليابانية أنها لا تزال تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 1.42 تريليون ين خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس.

وجاء الإعلان عن إنهاء المحادثات بعد قرابة ثلاثة أشهر من التقارير التي أشارت إلى احتمال تحالف بين "هوندا" و"نيسان"، حيث كانت الأولى تسعى لتعزيز قدرتها التنافسية في ظل التغيرات المتسارعة في صناعة السيارات العالمية، بينما كانت الثانية تبحث عن طوق نجاة مالي.

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