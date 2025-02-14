مصر تصدر 18 ألف سيارة من طرازات نيسان صني لـ 3 دول أفريقية

تجري شركة نيسان العديد من الاستعدادات لتصدير مايقرب من 18 ألف سيارة من طرازات نيسان صني لـ 3 دول أفريقية في الفترات السابقة مصنعة محليا بداخل المصانع المصرية، تلبية لمطالب الدولة المصرية بالتصدير إلى الخارج وتوفير العملة.

وجاء ذلك تحت إشراف الحكومة المصرية حيث تعتبر نيسان صني أول سيارة في مصر يتم تصنيعها ضمن البرنامج الوطني لصناعة السيارات، حيث يتم انتاجها منذ 3 شهور تحت راية البرنامج.

تصدير نيسان صني وفق طرق مختلفة لدول أفريقيا

وتم تصدير سيارات نيسان صني للأسواق الأفريقية بطرق مختلفة منها قيام الشركة نفسها بالتصدير لأسواق أفريقيا، ومنها قيام موزعين تابعين لها بعملية التصدير.

توقعات بارتفاع نسب تصنيع نيسان بمصر 10%

وتوقع المسئولون في شركة نيسان امكانية ارتفاع معدلات التصنيع المحلي لسيارات نيسان في مصر بنسبة 10% على الأقل خلال عام 2025.

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