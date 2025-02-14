الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مصر تصدر 18 ألف سيارة من طرازات نيسان صني لـ 3 دول أفريقية

نيسان صني
نيسان صني

تجري شركة نيسان العديد من الاستعدادات لتصدير مايقرب من 18 ألف سيارة من طرازات نيسان صني لـ 3 دول أفريقية في الفترات السابقة مصنعة محليا بداخل المصانع المصرية، تلبية لمطالب الدولة المصرية بالتصدير إلى الخارج وتوفير العملة.

وجاء ذلك تحت إشراف الحكومة المصرية حيث تعتبر نيسان صني أول سيارة في مصر يتم تصنيعها ضمن البرنامج الوطني لصناعة السيارات، حيث يتم انتاجها منذ 3 شهور تحت راية البرنامج. 

تصدير نيسان صني وفق طرق مختلفة لدول أفريقيا

وتم تصدير سيارات نيسان صني للأسواق الأفريقية بطرق مختلفة منها قيام الشركة نفسها بالتصدير لأسواق أفريقيا، ومنها قيام موزعين تابعين لها بعملية التصدير. 

توقعات بارتفاع نسب تصنيع نيسان بمصر 10%

وتوقع المسئولون في شركة نيسان امكانية ارتفاع معدلات التصنيع المحلي لسيارات نيسان في مصر بنسبة 10% على الأقل خلال عام 2025. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التصدير الي الخارج المصانع المصرية سيارات نيسان صني سيارات نيسان دول افريقية صناعة السيارات شركة نيسان سيارات دول أفريقيا مصانع المصرية
ads

الأكثر قراءة

5 قرارات رئاسية مهمة، تعرف عليها

لمدة 90 يومًا، قاضٍ أمريكي يعلق قرار ترامب بشأن تجميد المساعدات

سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 (آخر تحديث)

التفاصيل الكاملة لفيديو التعدى على معلمة أمام مدرسة بالسلام

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الإسماعيلي

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت

ميدو لـ بيسيرو: أهلا بك في عائلتنا

السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يؤكدان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

منوعات

المزيد

رائدة الفضاء الأمريكية العالقة: سأضطر إلى تعلم المشي من جديد

شجار بين الركاب يجبر طائرة على الهبوط اضطراريا في تركيا

حركة المناخ تدعو لاحتجاجات حاشدة في ألمانيا قبيل إجراء الانتخابات

بعد تدمير محاصيل الكاكاو، تغير المناخ يهدد "شوكولاتة عيد الحب"

المزيد

خدمات

المزيد

تبدأ من 32 جنيهًا، أسعار السكر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

أسعار الأرز اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025

تحذير للمحتفلين بالقاهرة والوجه البحري، ظاهرتان جويتان تعكران صفو طقس عيد الحب اليوم

المزيد
ads

انفوجراف

بعد اصطدامها بسفينة قرب بورسعيد.. معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية “هاري إس ترومان” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر عن تحويل القبلة: يؤكد العلاقة الوثيقة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى المباركين

خطيب الجامع الأزهر: موقف مصر في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ينتصر لعقيدتنا

الأوقاف تطلق أكبر خطة برامج دعوية وقرآنية خلال رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية