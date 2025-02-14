أخبار الرياضة اليوم: كواليس جديدة تكشف اقتراب صلاح من التجديد لليفربول، تفاصيل استاد الأهلي الجديد، وبيسيرو يقود المران الأول مع الزمالك
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الاتفاق تم، كواليس جديدة تكشف اقتراب صلاح من التجديد لليفربول
كشف بول روبنسون، حارس مرمى توتنهام ومنتخب إنجلترا السابق، عن اقتراب ليفربول الإنجليزي من التوصل لاتفاق مع النجم المصري محمد صلاح لتجديد عقده لمدة عامين.
في أول اجتماع له، جوزيه بيسيرو يطالب لاعبي الزمالك بهذا الأمر
عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي؛ استعدادًا لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
خشية إغراءات الدوري السعودي، ريال مدريد يقترب من تجديد عقد فينيسيوس
يقترب نادي ريال مدريد من حسم اتفاق جديد لتمديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، في خطوة تهدف إلى تأمين مستقبله مع الفريق، وسط اهتمام قوي من أندية الدوري السعودي بضمه في صفقة قياسية.
شاهد، تأثر زوجة الخطيب خلال كلمته في حفل تدشين استاد النادي الأهلي
دخلت زوجة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في حالة من التأثر خلال كلمته في الاحتفالية الكبرى التي يقيمها النادي الأهلي بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر؛ احتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت مصر صباح الثلاثاء الماضي.
الهلال يسقط في فخ التعادل أمام الرياض بالدوري السعودي (صور)
الدوري السعودي، تعادل فريق الهلال مع نظيره الرياض بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.
12 صورة ترصد المران الأول لـ بيسيرو مع الزمالك
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول تحت قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.
شوبير يكشف تفاصيل استاد الأهلي الجديد
تحدث الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه “حارس الأهلي” عن بعض تفاصيل استاد النادي الأهلي الجديد، المقرر أن يعلن النادي عن تصميمه اليوم في احتفالية بمعبد حتشبسوت في الأقصر.
مودرن سبورت يعلن التعاقد مع الجزائري عبد الحق بن شيخة
أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس، التعاقد مع الجزائري عبد الحق بن شيخة لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.
وعكة صحية تمنع أبو ريدة من حضور حفل الأهلي بالأقصر
الأهلي، كشف مصدر باتحاد الكرة أن هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الجبلاية، اعتذر عن عدم حضور الاحتفالية الكبرى التي يقيمها النادي الأهلي بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر؛ احتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت مصر صباح الثلاثاء الماضي.
وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي
انتظم وسام أبو على مهاجم الأهلي فى مران فريقه الجماعي اليوم بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية ليصبح جاهزا للتواجد في مباراة الإسماعيلي.
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