أخبار الرياضة اليوم: كواليس جديدة تكشف اقتراب صلاح من التجديد لليفربول، تفاصيل استاد الأهلي الجديد، وبيسيرو يقود المران الأول مع الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف بول روبنسون، حارس مرمى توتنهام ومنتخب إنجلترا السابق، عن اقتراب ليفربول الإنجليزي من التوصل لاتفاق مع النجم المصري محمد صلاح لتجديد عقده لمدة عامين.

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي؛ استعدادًا لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يقترب نادي ريال مدريد من حسم اتفاق جديد لتمديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، في خطوة تهدف إلى تأمين مستقبله مع الفريق، وسط اهتمام قوي من أندية الدوري السعودي بضمه في صفقة قياسية.

دخلت زوجة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في حالة من التأثر خلال كلمته في الاحتفالية الكبرى التي يقيمها النادي الأهلي بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر؛ احتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت مصر صباح الثلاثاء الماضي.

الدوري السعودي، تعادل فريق الهلال مع نظيره الرياض بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول تحت قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه “حارس الأهلي” عن بعض تفاصيل استاد النادي الأهلي الجديد، المقرر أن يعلن النادي عن تصميمه اليوم في احتفالية بمعبد حتشبسوت في الأقصر.

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس، التعاقد مع الجزائري عبد الحق بن شيخة لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي، كشف مصدر باتحاد الكرة أن هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الجبلاية، اعتذر عن عدم حضور الاحتفالية الكبرى التي يقيمها النادي الأهلي بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر؛ احتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت مصر صباح الثلاثاء الماضي.

انتظم وسام أبو على مهاجم الأهلي فى مران فريقه الجماعي اليوم بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية ليصبح جاهزا للتواجد في مباراة الإسماعيلي.

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