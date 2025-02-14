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مودرن سبورت يعلن التعاقد مع الجزائري عبد الحق بن شيخة

بن شيخة، فيتو
بن شيخة، فيتو

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس، التعاقد مع الجزائري عبد الحق بن شيخة لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

الجزائري عبد الحق بن شيخة مديرا فنيا لمودرن سبورت 

ويمتلك بن شيخة والذي تولى مهمة تدريب المنتخب الجزائري الأول عام ٢٠١٠، مسيرة تدريبية كبيرة وحافلة أبرزها إتحاد العاصمة الجزائري والذي حقق معه لقبي الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الأفريقي كما حصد لقب كأس السوبر الإفريقي أيضًا مع فريق نهضة بركان وكأس تنزانيا مع فريق سيمبا كما حقق ٣ ألقاب مع فريق شباب بلوزداد وكأس قطر مع فريق أم صلال وبطولة تونس مع فريق الإفريقي التونسي وله تجارب مميزة وعديدة مع أندية كثيرة أبرزها إتحاد كلباء الإماراتي وشبيبة القبائل والرجاء البيضاوي و اتحاد طنجة والمغرب التطواني والدفاع الحسني الجديدي ومولودية الجزائر وغيرهم.

الجهاز الفني الجديد لفريق مودرن سبورت 

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق مودرن سبورت كالتالي:
عبد الحليم علي - مدير الكرة
عبد الحق بن شيخة - المدير الفني 
فريد زميتي - مدرب
أحمد صالح - مدرب
دانيال خيمينيز - مدرب 
فريد بلملاط - مدرب حراس
كمال بوجنان - المعد البدني
محلل الأداء - سيصل مصر خلال أيام

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نادى مودرن سبورت الجزائري عبد الحق بن شيخة الجهاز الفني الجديد لفريق مودرن سبورت

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