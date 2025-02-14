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رياضة

الهلال يسقط في فخ التعادل أمام الرياض بالدوري السعودي (صور)

الهلال والرياض
الهلال والرياض

الدوري السعودي، تعادل فريق الهلال مع نظيره الرياض بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

جاء هدف الرياض في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول عن طريق محمد كوناتيه، فيما تعادل الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 59.

تشكيل الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي 

الصورة

تشكيل الرياض ضد الهلال في الدوري السعودي 

الصورة


ترتيب الهلال والرياض في الدوري السعودي 

بهذه النتيجة يحتل نادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بينما يحتل نادي الرياض المركز السابع برصيد 29 نقطة.

ويعد نادي الهلال هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

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