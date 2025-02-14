الهلال يسقط في فخ التعادل أمام الرياض بالدوري السعودي (صور)

الدوري السعودي، تعادل فريق الهلال مع نظيره الرياض بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

جاء هدف الرياض في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول عن طريق محمد كوناتيه، فيما تعادل الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 59.

تشكيل الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي

تشكيل الرياض ضد الهلال في الدوري السعودي



ترتيب الهلال والرياض في الدوري السعودي

بهذه النتيجة يحتل نادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بينما يحتل نادي الرياض المركز السابع برصيد 29 نقطة.

ويعد نادي الهلال هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

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