12 صورة ترصد المران الأول لـ بيسيرو مع الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول تحت قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك ألبوم صور لـ مران الزمالك، اليوم؛ استعدادا لمواجهة بتروجيت المقبلة في الدوري الممتاز.

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي؛ استعدادًا لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ورحب عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق واللاعبون، بالبرتغالي جوزيه بيسيرو خلال المران الأول له مع الفريق بعد إعلان إدارة النادي التعاقد معه لمدة موسم ونصف.

ووجه المدير الفني رسالة قوية للاعبين، طالبهم خلالها بالعمل والتركيز والاجتهاد من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وحصد المزيد من البطولات، وشدد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق مصلحة الفريق.

وأكد بيسيرو للاعبين سعادته بالعمل داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى سعيه لتحقيق البطولات لنادي الزمالك، وهو ما سيتحقق بالعمل والتعاون بين الجهاز الفني واللاعبين وجميع أفراد المنظومة.

وحرص المدير الفني على شرح خطة العمل للاعبين والمطلوب منهم خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4 عصرا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يحقق فوزا صعبا على فاركو في الدوري الممتاز

وكان نادي الزمالك حقق فوزا صعبا على فاركو بهدف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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