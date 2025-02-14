الجمعة 14 فبراير 2025
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رياضة

شوبير يكشف تفاصيل استاد الأهلي الجديد

شوبير يكشف تفاصيل
شوبير يكشف تفاصيل ستاد الأهلي الجديد

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه “حارس الأهلي” عن بعض تفاصيل استاد النادي الأهلي الجديد، المقرر أن يعلن النادي عن تصميمه اليوم في احتفالية بمعبد حتشبسوت في الأقصر. 

‎وقال شوبير عبر برنامجه إن مشروع استاد الأهلي سيتم على مرحلتين؛ المرحلة الأولى هي الاستاد والفندق وجزء من المتحف، على أن تكون المرحلة الثانية متضمنة جامعة رياضية وملاعب فرعية ومول ومستشفى رياضية. 

وقال: إن المرحلة الأولى من إنشاء مشروع الأهلي ستتكلف مبلغ 4 مليارات جنيه بشكل مبدئي، على أن يقوم المشروع بمشاركة 16 شركة مصرية إماراتية بجانب شركة القلعة الحمراء المنبثقة من شركة الأهلي للإنشاءات الرياضية. 

وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الجديد

ويُقيم النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر احتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت مصر صباح الثلاثاء الماضي.

وتم عمل برنامج خاص لهذا الحدث العالمي، كما تشهد الاحتفالية اليوم الإعلان عن وضع حجر الأساس لاستاد النادي الجديد وانطلاق بنائه وذلك بالتزامن مع وجود كأس العالم للأندية في القاهرة. 

وأبرز الشخصيات التي وجه لهم مسئولو النادي الأهلي الدعوة، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر رئيسي النادي السابقين، ومن قبلهم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الذي اعتذر عن عدم حضور الحفل بسبب ارتباطاته التي تتعارض مع حدث اليوم.

الأهلي يعتمد تصميم ستاد النادي 

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة  محمود الخطيب، اعتمد في جلسته، الأخيرة، التصميم الذي تقدمت به شركة القلعة الحمراء الحاصلة على حق إنشاء وإدارة استاد الأهلي الجديد.

وأكد الخطيب أن الشكر موصول لمجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية السابق، برئاسة أيمن إسماعيل، على جهوده المخلصة خلال فترة توليه المسئولية لإنجاز حلم الاستاد الذي استكمله مجلس إدارة الشركة الحالي، برئاسة المهندس تامر نصر.

 

كذلك وجَّه الخطيب الشكر إلى شركة القلعة الحمراء لالتزامها بالبرنامج الزمني وتعاونها مع أفضل الشركات العالمية للخروج بتصميم استاد الأهلي بالصورة التي يتم عرضها على الجماهير في حفل كبير يوم 14 فبراير الجاري، وفق رؤية مجلس إدارة النادي وشركاته المتخصصة في هذا الشأن.

حيث أكد محمود الخطيب أن ما يحدث الآن هو نتاج قرار المجلس الحكيم بإنشاء أذرع استثمارية وفنية للأهلي ممثلة في شركاته التي يحصد الأهلي ثمارها اليوم، في أولى خطوات إنجاز هذا الحلم الكبير.

 

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الأهلي النادي الأهلي أحمد شوبير مبعبد حتشبسوت

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