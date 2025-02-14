الاتفاق تم، كواليس جديدة تكشف اقتراب صلاح من التجديد لليفربول

كشف بول روبنسون، حارس مرمى توتنهام ومنتخب إنجلترا السابق، عن اقتراب ليفربول الإنجليزي من التوصل لاتفاق مع النجم المصري محمد صلاح لتجديد عقده لمدة عامين.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ولم يعلن الطرفان توصلهما لاتفاق حتى الآن رغم دخول النجم المصري الفترة الحرة منذ يناير الماضي.

صلاح يقترب من التجديد لليفربول

وقال روبنسون في تصريحات لموقع "فوتبول إنسايدر": إن الاتفاق على تجديد عقد محمد صلاح وزميله فيرجيل فان دايك يقترب من الاكتمال.

وأضاف روبنسون: بالنسبة لما نسمعه وما نحصل عليه من مصدر داخل ليفربول، فإن صلاح وفان دايك على وشك الانتهاء من تجديد عقديهما، وأن ترينت هو الذي لم يتم التوصل لاتفاق معه حتى الآن.

وزاد: لذا أعتقد أن بقاء محمد صلاح في ليفربول لمدة عامين آخرين أمر منطقي للغاية، ادفعوا له ما يريده، وامنحوه ما يريد، إنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكذلك فان دايك، حتى في هذا العمر.

وختم: لا أعتقد أنه ستكون هناك تغييرات شاملة في ليفربول في الصيف.

ويمر صلاح، الذي انضم إلى ليفربول صيف 2017 قادمًا من روما، بفترة رائعة إذ سجل 27 هدفا وصنع 19 في 35 مباراة بكافة المسابقات حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.