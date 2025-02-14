خشية إغراءات الدوري السعودي، ريال مدريد يقترب من تجديد عقد فينيسيوس

يقترب نادي ريال مدريد من حسم اتفاق جديد لتمديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، في خطوة تهدف إلى تأمين مستقبله مع الفريق، وسط اهتمام قوي من أندية الدوري السعودي بضمه في صفقة قياسية.

ويمتد عقد فينيسيوس الحالي حتى صيف 2027، بعدما تم تجديده في عام 2023، إلا أن إدارة النادي الملكي تسعى لضمان استمراره لفترة أطول، في ظل العروض المغرية القادمة من السعودية.

وتسعى الأندية السعودية للتعاقد مع فينيسيوس جونيور خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وحسب عديد التقارير بأن هناك عروض خيالية سيتم تقديمها للاعب وريال مدريد للظفر بخدماته قبل بداية الموسم الجديد.

وبحسب شبكة “ESPN” الأمريكية، فقد فتح ريال مدريد قنوات اتصال مع ممثلي اللاعب الشهر الماضي، وقدم عرضًا جديدًا لتمديد عقده، بهدف قطع الطريق أمام المحاولات المستمرة من الدوري السعودي لجذبه، خاصة من قبل نادي أهلي جدة.

ورغم الاهتمام السعودي، أكدت تلك التقارير أن اللاعب لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن، فيما نفى ريال مدريد بدوره تلقي أي اتصالات مباشرة من أندية سعودية، مؤكدًا أن الطريقة الوحيدة لخروج النجم البرازيلي هي دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة مليار يورو.

وفي تصريحاته عقب فوز ريال مدريد 3-2 على مانشستر سيتي في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، قال فينيسيوس لشبكة “TNT”: “لم يتحدث معي أحد بشأن العروض السعودية، وإذا كان هناك اهتمام، فعليهم التحدث إلى رئيس ريال مدريد. أنا سعيد هنا وأتمنى البقاء لفترة طويلة.”

ويبدو أن ريال مدريد متمسك بنجمه البرازيلي، حيث يعتبره أحد الركائز الأساسية في مشروعه المستقبلي، مما يجعل مسألة رحيله في المستقبل القريب غير واردة.

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