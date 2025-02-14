جمال شعبان: الأزواج السعداء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب لهذا السبب

كشف الدكتور جمال شعبان أستاذ كهرباء القلب والعميد السابق لمعهد القلب عن تأثير مشاعر الحزن والفرح على القلب، وكيف يسبب الحزن أمراض القلب.

جمال شعبان يحذر من كسر القلب

جاء ذلك في ندوة عقدها منتدى آتون الثقافي عن القلب وأمراضه، بمشاركة الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق.

وحذر الدكتور جمال شعبان من خطورة القلب المنكسر، مشيرا إلى أن الذين يواجهون صدمة عاطفية يتأثر جهازهم العصبي ويعمل بشكل غير طبيعي ويفرز كمية أدرينالين كبيرة للغاية، وهذه الكمية من الأدرينالين تتسبب في كسرة القلب، لذا كسر القلب أمر علمي، وهو ليس كسرًا كما تكسر العظام،ولكن تسيطر علي القلب مشاعر الحزن.



أوضح جمال شعبان أن شابًا عندما تم إبلاغه بنتيجة الثانوية العامة سقط ميتًا نتيجة انكسار القلب المفاجئ، نتيجة الصدمة التي ينتج عنها ارتفاع معدل إفراز الأدرينالين بشكل كبير، ما يؤدي إلى تقلص في الشرايين ثم هبوط حاد في الدورة الدموية.

20% من اللذين يموتون نتيجة أخبار صادمة

أوضح أن 20% من اللذين يموتون نتيجة أخبار صادمة، خاصة بين السيدات لأنهن أكثر حساسية، وهو أمر علمي، لأن مستقبلات الألم في قلب السيدات ضعف الرجل.



وكشف الدكتور جمال شعبان عن وجود مرضي قلب في حالة متأخرة يترددون عليه، نتيجة الإهمال أو كتم الإحساس بالألم، داعيا بأهمية الرفق بالنساء "رفقًا بالقوارير".

د.جمال شعبان

أكد أن القلب يعمل بالكهرباء ولديه ما يمكن تسميته "بطارية طبيعية" تغذي القلب بالكهرباء أو الشرارة الأولى، فكل حركة في القلب تكون بشرارة، وهي تعادل وزن "حبة العدس" وتشحن تلقائيًا مدى الحياة من الدم، وعندما تتوقف يتم زراعة أخرى بدلًا منها.



وأكد أن هذة البطارية يخرج منها ما يشبه الكابلات، وقد قام بزرع واحدة لأحد الفنانين ويتم مراجعة وضعها كل 6 شهور، منوهًا إلى أن إجراء أول عملية بطارية ثنائية في معهد القلب كانت على يده سنة 1994 أو 1995، وهو أول من زرع بطارية ثلاثية وكذلك أول بطارية سداسية، موضحا وجود بطاريات تنعش القلب.



وضرب الدكتور جمال شعبان مثال بحالة لاعب كرة القدم الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي توقف قلبه خلال إحدى مباريات كأس العالم، حيث زرعت له بطارية.

و دعا الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق إلى ترشيح الدكتور مجدي يعقوب إلى جائزة نوبل، بعد أن قاد إنجازًا طبيًا غير مسبوق ويعد الأول من نوعه فى العالم، بتكوين صمامات قلب طبيعية تدوم طول العمر بدلًا من الاستبدال.



جمال شعبان: واخد كل حاجة على قلبه، تعبير عبقري

ووصف مقولة "واخد كل حاجة على قلبه"، تعبير عبقري لأن الحزن المكبوت الذي لا يتم التعبير عنه يتعب القلب، بدليل سيدنا يعقوب الذي أبيضت عيناه من الحزن والضغط، وهو كظيم أي أنه لا يتكلم عما بداخله بعد أن رأى دم ابنه على القميص في وقت لديه إيمان بأنه على قيد الحياة، لكنه لا يستطيع الحديث، داعيا إلى "الفضفضة"، ولكن مع اختيار الشخص المناسب.



وأكد الدكتور جمال شعبان أن الأشخاص السعداء في حياتهم الزوجية أقل إصابة بأمراض القلب، مشيرا إلى أن جمعية القلب الأمريكية وضعت ضمن عوامل الخطورة على القلب طول فترة العزوبية، والتعاسة الزوجية.

وأوضح أن العناق يقلل من التوتر والقلق، فالإنسان إذا التقى إنسانًا يسعده يفرز 4 هرمونات تجعل الإنسان يشعر بالسعادة والراحة.

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