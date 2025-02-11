بالاسماء، ارتفاع عدد المصابين في حادث طريق جمصة لـ 22 شخصا

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم سيارة نقل فى مينى باص علي طريق جمصة الدولى إلي 22 شخص،وتم نقل المصابين اي مستشفى جمصة.

ارتفاع عدد مصابي طريق جمصة لـ 22

تلقى اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة جمصة، بوقوع حادث تصادم وارتفاع عدد المصابين إلي 22 شخصا وتم الدفع 12 سيارة اسعاف لنقل المصابين مستشفى جمصة

على الفور انتقلت 12 سيارة إسعاف وقوة من الدفاع المدني ومرور الدقهلية ومباحث شرطة جمصة إلى مكان الحادث أمام جمصة الطريق الدولى بعد المنطقة الصناعية

بالأسماء إصابة 22 شخصا في تصادم طريق جمصة الدولي

وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل فى مينى باص وإصابة 22 شخصا وهم:

-أحمد منير بدير السيد،38سنة

- يحيى حامد لطفي، 22 سنة بكدمات وسحجات

- محمد منير بدير السيد، 24سنة بكدمه بالذراع اليمنى وجروح سطحية

-صهيب نجاح عبدالواحد محمد، 33سنة

- محمد احمد عبدالستار محمد، 27 سنة بكدمات وجروح بالذراع اليسرى والساق اليمنى

- عبدالرحيم عبدالقادر عبدالعزيز بكدمات بالساقين

-حمادة سعد المتولي ابراهيم، 30سنة

- ابراهيم الدسوقي عبدالمهدي، 30سنة

-حسني محمد ابو الخير، 65 سنة

- سهام فتحي نجيب العوضي، 44 سنة

-بسمة هاني محمد غانم، 26 سنة.

-مصطفى محمد عمر غانم 30 سنة

- أشرف منير نصر، 45 سنة

- احمد نصر رزق العوضي،24 سنة

- احمد عبدالرازق محمد وسعد السيد سليمان،63 سنة

- حسن السيد حسن، 44 سنة

- السيد عطيه عبدالرؤوف، 55 سنة

- احمد عبدالرازق الحاج،28 سنة

- وسام طه السيد، 27 سنة

- محمد مسعود عبداللطيف، 37 سنة

- فارس السيد صبره،21سنة اشتباه كسر بالساق الأيمن

نقل المصابين وتحرير محضر بالواقعة

وتم نقل المصابين لمستشفى جمصه لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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