مصرع فتاة في تصادم توكتوك وملاكي على طريق نبروه بالدقهلية

لقيت فتاة في العقد الثالث من عمرها مصرعها في حادث تصادم توكتوك بسيارة ملاكي، على طريق كفر الحصة طنيخ نبروه في الدقهلية.

كانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع فتاة في حادث تصادم توكتوك بملاكى على طريق كفر الحصة طنيخ نبروه في الدقهلية.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وسيارة إسعاف، وبالفحص تبين مصرع أسماء محسن عبدالحميد 30 عاما على إثر اصابتها بكسر بالجمجمة.

حيث استقبل مستشفي نبروه اسماء جثة هامدة، وتم ايداع الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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