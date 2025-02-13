الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة وتشكيل فريق بحث لضبط قاتل سائق في البراجيل

مديرية أمن الجيزة،
مديرية أمن الجيزة، فيتو

يواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تفريغ كاميرات المراقبة والبحث عن  قاتل سائق توكتوك على يد مسجل خطر  بقرية  البراجيل بدائرة مركز شرطة اوسيم، من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وإعادة استجواب شهود العيان وأسرة المتوفي.

وكانت قد اشارت  التحريات أن المجني عليه خرج من منزله بالتوكتوك الخاص به، من أجل العمل، وفي ذلك الوقت كان يتربص له أحد الأشخاص حتى يتمكن من سرقته، ولكن اكتشف الضحية الأمر وأمسك بالمتهم، إلا أن الأخير تمكن من الإفلات منه وسارع بطعنه في الرقبة بسلاح أبيض، ليلفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة.

وتجري قوات المباحث الجنائية جهودها لكشف الجاني والإدارة المستخدمة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على سائق شرع في قتل آخر بمواقف سيارات بالوراق

 

وعلي جانب آخر كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق متهم  بإصابة سائق  آخر داخل موقف سيارات (محور 26 يوليو - الوراق) بسلاح أبيض نتج عنه إصابته بطعنات في البطن  إثر نشوب  مشاجرة بينهما وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وجاري عرضه على النيابة 
 

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق العميد محمد الجيار إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بموقف سيارات المحور.
رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص نشوب مشاجرة تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها شخص على آخر بسلاح أبيض محدثًا إصابته بجرح نافذ.

نقله المارة إلى مستشفى الوراق المركزي للعلاج  وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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البحث الجنائي أمن الجيزة بقرية البراجيل مركز شرطة أوسيم

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