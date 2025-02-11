مصرع شاب في حادث تصادم على الطريق الغربي في الفيوم

لقي شاب من الفيوم مصرعه، في حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية كان يستقلها على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، قبل مدخل جرزا بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل حادث تصادم سيارة ودراجة نارية

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل دخلة جرزا، ووفاة شخص، وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة البحث الجنائي بالمركز إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع "ناجي علي محمد" مقيم بقرية منشأة الجمال بدائرة المركز، أثناء عودته من عمله، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

وتحرر المحضر اللازم، بمركز شرطة طامية، وتم العرض على النيابة المختصة، وقد صرح وكيل النيابة، بتسليم جثمان المتوفى لذويه فور مناظرة الطب الشرعي، واستخراج تصريح الدفن، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسؤولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولى التحقيق.

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