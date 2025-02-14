خبير قانوني يكشف سبب تخفيف الحكم عن سعد الصغير

آثار تخفيف محكمة الجنايات القاهرة حكمها على المطرب الشعبي سعد الصغير عدة تساؤلات بين رواد السوشيال ميديا، والتي تدور حول سبب تخفيف محكمة الجنايات حكمها الصادر ضد المطرب بـ ٣ سنوات إلى ٦ أشهر.

على هذا النحو تجيب فيتو، من خلال خبير قانوني على كافة أسئلة رواد السوشيال الميديا الخاصة بمعرفة أسباب تخفيف المحكمة الحكم على سعد الصغير وقبول الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن المطرب وتخفيفه إلى ٦ أشهر، والمتبقي منها أيام ويخرج يعد الصغير من محبسه المقرر في ٩ مارس المقبل.

وماهي أنواع العفو وما هو تعريف العفو الشامل وما هي العقوبات التبعية، في التقرير التالي:

الخبير القانوني وأسباب العفو عن سعد الصغير

كشف الخبير القانوني محمد الشديد أنه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة تتم وفقا للمادة ١٧ من قانون العقوبات.

وأشار المحامي إلى أن هذه المادة تنص أيضا علي تبديل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وعقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

و عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

و عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.

وأشار الخبير القانوني إلى أن المحكمة استخدمت هذه المادة وهي الرأفة، بعد موافقة الممحكمة قبول الاستئناف المقدم من دفع المتهم، وأشار الخبير إلى أنه عقب اقتناع المحكمة بما قدمته هيئة دفاع المتهم من أدلة دفعت المحكمة لاستخدام الرأفة ضد المتهم، وصدر حكمها بتخفيف العقوبة إلى ٦ أشهر.

ثانيا-ما هي أنواع قرارات العفو؟

وأوضح الخبير القانوني محمد فايز أن هناك نوعين من قرارات العفو وهما..

-قرار العفو الشامل.

العفو الرئاسي هو قرار يصدر من رئيس الجمهورية بموجب صلاحياته في دستور 2014 بنص المادة 155،

-قرار العفو عن العقوبة.

وأوضح الخبير القانوني أن قرار العفو عن العقوبة هو قرار لا يشترط لصدوره قانون ويصدر من رئيس الجمهورية لمن تم إدانته بحكم قضائي، ويصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بها، إما بإسقاطها كلها، أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها، فعلى سبيل المثال إذا كانت العقوبة الإعدام يستبدل بها عقوبة السجن المؤبد.

ثالثا- ماهي العقوبات التبعية؟

وأضاف المحامي محمد فايز أن هناك عقوبات تبعية والمقصود بها فى قانون العقوبات على سبيل المثال، العزل من الوظائف الأميرية، وكذلك وضع المحكوم تحت مراقبة البوليس، ومنع التحلى بأى رتبة أو نيشان

رابعا-المحطات في قضية اتهام سعد الصغير بتعاطي المواد المخدرة



وعلى ضوء ذلك ترصد فيتو أبرز المحطات في قضية اتهام سعد الصغير بتعاطي المواد المخدرة منذ وصوله لمطار القاهرة قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية حتى لحظة ضبط المواد المخدرة بحيازته من خلال رجال جمارك المطار، لحين اصطحابه لقسم شرطة النزهة، وإحالته للنيابة التي حددت غدًا الأحد كاولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة التعاطي.

ـ ألقت الأجهزة الأمنية في يوم 10 سبتمبر القبض على المتهم بمطار القاهرة أثناء عودته من الخارج بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

ـ النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهم على الطب الشرعي لعمل تحليل دم لمعرفة هل يتعاطى مواد مخدرة من عدمه.

ـ وصل سعد الصغير لمصلحة الطب الشرعي يوم 11 سبتمبر لعمل تحليل مخدرات، وتبين بعد ذلك إيجابية العينة.

ـ 12 سبتمبر تم تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ـ بعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة العامة إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

-المحطة الأخيرة

وقضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال بالعباسية، بقبول الاستئناف المقدم من المطرب الشعبى سعد الصغير على حكم حبسه 3 أعوام، بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوى، وفى الموضوع قضت بتخفيف الحكم بالسجن للمتهم من السجن 3 سنوات إلى 6 شهور.

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