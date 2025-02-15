نور الإيمان وصمود الرعاة، قصة البابا ثيئودوروس الأول

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ذكرى نياحة البابا القديس ثيئودوروس الأول، البطريرك الخامس والأربعين من بطاركة الكرازة المرقسية، والذي رحل في مثل هذا اليوم من عام 742م بعد مسيرة حافلة بالخدمة والجهاد الروحي.

مسيرة روحية بدأت بنبوءة

وُلِد البابا ثيئودوروس الأول باسم الراهب تادرس، وترهّب في دير قريب من مريوط، حيث تتلمذ على يد الراهب القديس يوأنس. ويُروى أن معلمه تنبأ له بأنه سيصبح يومًا ما بطريركًا للكنيسة القبطية، وهو ما تحقق بعد سنوات من النسك والجهاد الروحي.

عُرف الراهب تادرس بتواضعه ووداعته، وكان مجاهدًا في الصلاة والعبادة، حتى وقع عليه اختيار الأساقفة والأراخنة لتولي الكرسي البابوي بعد نياحة البابا قسما الأول. ورغم رفضه في البداية، إلا أنه استُدعي من ديره ورُسم بطريركًا في الأول من أبيب عام 730م، ليبدأ فصلًا جديدًا من قيادة الكنيسة.

كنيسة تنمو رغم المحن

تميز عهد البابا ثيئودوروس الأول بالاستقرار النسبي، حيث حظيت الكنيسة بفترة من الراحة الروحية، لكنه واجه أيضًا صعوبات كبيرة بسبب تصرفات بعض الولاة الظالمين. ورغم ما شاهده من مظالم واضطهادات، ظل صامدًا، متحليًا بالصبر والصلاة، مما ساهم في نمو الكنيسة روحيًا خلال فترة حبريته.

بعد رحلة طويلة من الخدمة والجهاد الروحي، تنيّح البابا ثيئودوروس الأول في 742م، تاركًا إرثًا من الإيمان والتفاني في خدمة الكنيسة، ليبقى اسمه محفورًا في تاريخ البطاركة العظام الذين حملوا مشعل الإيمان في أحلك الظروف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.