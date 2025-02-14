الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بختام صوم يونان، رمز الفصح والمصالحة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بختام صوم يونان الذي استمر ثلاثة أيام، وهو الصوم الذي يرمز إلى موت المسيح وقيامته في اليوم الثالث، وفقًا للتقليد الكنسي.

فصح يونان

وتطلق الكنيسة على نهاية هذا الصوم اسم "فصح يونان"، إذ ترى فيه إشارة لاستعلان الله عبر الأنبياء، وتمهيدًا للبشرية لقبول سر الخلاص.

كما تعكس قصة يونان النبي دعوة الله المستمرة للإنسان إلى التوبة والمصالحة، وهي ذات الرسالة التي أتى بها المسيح إلى العالم عندما عاش بين البشر وبشر بملكوت الله.



وترى الكنيسة أن اختبار يونان في بطن الحوت كان بمثابة رمز للقبر، فكما خرج يونان حيًّا بعد ثلاثة أيام، هكذا قام المسيح من الأموات ليمنح الحياة للبشرية. ومن هنا تأتي دعوة الكنيسة للمؤمنين إلى الاستعداد الروحي، وعدم الهروب من دعوة الله، بل الاستجابة للكرازة والرسالة التي أوكلها إليهم.

ويؤكد التقليد القبطي أن فصح يونان هو تذكير بقوة الخلاص الإلهي، حيث يستحيل الهروب من محبة الله، الذي يهيئ كل شيء لخلاص الإنسان، سواء من خلال الأنبياء أو التدابير الإلهية التي تحيط بالبشر. وبذلك، يصبح هذا الصوم فرصة للعودة إلى الله، والانتصار على الخطايا، والاستعداد لقبول نعمة الفداء التي تحققت بالصليب والقيامة.

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