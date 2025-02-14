حركة المناخ تدعو لاحتجاجات حاشدة في ألمانيا قبيل إجراء الانتخابات

دعت حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" الناشطة في حماية المناخ، قبل أسبوع من الانتخابات في ألمانيا، إلى احتجاجات حاشدة اليوم تحت شعار "الإضراب من أجل المناخ".

الإضراب من أجل المناخ

وبحسب الحركة، ستقام مظاهرات من أجل حماية المناخ والديمقراطية وكذلك ضد الانزلاق نحو التطرف اليميني في أكثر من 150 مدينة في جميع أنحاء ألمانيا.

أكثر من 150 مدينة في جميع أنحاء ألمانيا

وسيكون من بين المشاركين الناشطة في مجال حماية المناخ لويزا نويباور، والمغنية باولا كارولينا، والكاتبة والمؤثرة ماتيلدا جيليتو.

ومن المقرر تنظيم أشكال مختلفة من الفعاليات، إلى جانب المظاهرات الكلاسيكية في برلين، وسيكون هناك أيضا مسيرة كبيرة للدراجات في فرايبورغ أو مهرجان شوارع في كيل.

وفي برلين وهامبورج ومدن أخرى، سيُجرى تنظيم المظاهرات بالتعاون مع أعضاء منظمة "جدات ضد اليمين"، كما تعتزم مبادرات أخرى مثل "كامباكت" أو "مُدوِّية ضد اليمين" المشاركة أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.