الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

حركة المناخ تدعو لاحتجاجات حاشدة في ألمانيا قبيل إجراء الانتخابات

ألمانيا، فيتو
ألمانيا، فيتو

دعت حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" الناشطة في حماية المناخ، قبل أسبوع من الانتخابات في ألمانيا، إلى احتجاجات حاشدة اليوم تحت شعار "الإضراب من أجل المناخ".

 

الإضراب من أجل المناخ

وبحسب الحركة، ستقام مظاهرات من أجل حماية المناخ والديمقراطية وكذلك ضد الانزلاق نحو التطرف اليميني في أكثر من 150 مدينة في جميع أنحاء ألمانيا.

 

أكثر من 150 مدينة في جميع أنحاء ألمانيا

وسيكون من بين المشاركين الناشطة في مجال حماية المناخ لويزا نويباور، والمغنية باولا كارولينا، والكاتبة والمؤثرة ماتيلدا جيليتو.

ومن المقرر تنظيم أشكال مختلفة من الفعاليات، إلى جانب المظاهرات الكلاسيكية في برلين، وسيكون هناك أيضا مسيرة كبيرة للدراجات في فرايبورغ أو مهرجان شوارع في كيل.

وفي برلين وهامبورج ومدن أخرى، سيُجرى تنظيم المظاهرات بالتعاون مع أعضاء منظمة "جدات ضد اليمين"، كما تعتزم مبادرات أخرى مثل "كامباكت" أو "مُدوِّية ضد اليمين" المشاركة أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماية المناخ المناخ ألمانيا الانتخابات في ألمانيا الإضراب من أجل المناخ

مواد متعلقة

ناسا تعرض باقة من آلاف النجوم المزهرة بمناسبة عيد الحب

باحثون يكتشفون سبب الانحناء غير العادي لسطح الأرض في العراق

ابتكار روبوت على هيئة إنسان للتواصل مع الزبائن في روسيا

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع
ads

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لفيديو التعدى على معلمة أمام مدرسة بالسلام

أخبار مصر: قنبلة أمريكية بشأن خطة مصر في غزة، قصة إهانة جروس قبل رحيله، هل يستهدف ترامب قناة السويس بمشروعه الضخم مع الهند

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 وهذا موقف البلدي

السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يؤكدان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، انخفاض البطاطس والخيار وارتفاع الكوسة والفاصوليا

بعد وفاة دكتور صيدلي بشكل مفاجئ، جمال شعبان يقدم الوصايا العشر للوقاية من مرض القلب

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع كبير في الفراولة والجوافة وانخفاض البرتقال

«ضربها وبيتاجر في المخدرات»، تفاصيل استغاثة «سيدة الطالبية» من زوجها

منوعات

المزيد

حركة المناخ تدعو لاحتجاجات حاشدة في ألمانيا قبيل إجراء الانتخابات

بعد تدمير محاصيل الكاكاو، تغير المناخ يهدد "شوكولاتة عيد الحب"

طلع لعيب حتى خارج الملعب، رونالدو يرد على سؤال مفاجئ عن أحداث سوريا (فيديو)

فيديو يحبس الأنفاس، حوت يبتلع مغامرا من هواة التجديف ونجاة الأخير بأعجوبة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025

تحذير للمحتفلين بالقاهرة والوجه البحري، ظاهرتان جويتان تعكران صفو طقس عيد الحب اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

بـ 32 جنيها كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

إعلان الحزمة الاجتماعية قريبًا.. رسائل قوية وحاسمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعور بالجوع في المنام وعلاقته بالحرمان العاطفي

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح أحوال الظالمين والمؤمنين يوم القيامة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية