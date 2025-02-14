الري تدرج قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لتجديد المنشآت المائية الكبرى

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أنه تم إدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى، وذلك لمتابعة حالة القنطرة واتخاذ أي قرارات بشأنها..

انتهاء أعمال المعاينة الدورية لقنطرة إدفينا

وأضاف أنه تمت أعمال المعاينة الدورية للقنطرة وإجراء المرحلة الأولى من الصيانات الدورية اللازمة ل30 بوابة علوية من بوابات القنطرة، وكذا معالجة فواصل كوبري القنطرة، ورفع كفاءة الطريق أعلى القنطرة.



كان وزير الري قد تلقى تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر إدفينا الواقعة على نهر النيل فرع رشيد.

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