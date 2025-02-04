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قرار جديد لوزارة الري بشأن زراعة الأرز هذا العام

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 27 (تابع)، الصادر في 3 نوفمبر 2025، قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 26 لسنة 2025، بشأن الترخيص بزراعة الأرز لعام 2025 في بعض المحافظات.

ونصت المادة الأولى لقرار وزارة الموارد المائية والري على أن "يرخص بزراعة الأرز لعام ۲۰۲٥ في المحافظات الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمـساحات المبينة قرين كل منها بحيـث تبلغ جملة المساحة المصرح بها 724200 فدان (فقط سـبعمائة وأربعـة وعـشرون ألفًا ومائتان فدان).

وتقوم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة للري المختصة بالمحافظات بتوزيع المساحات المـصرح بزراعتها أرزًا وفقًا لمحددات القرار الوزارى، مع مراعاة الضوابط الواردة بالمحـضر التنسيقى بين قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى وقطـاع الخـدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستـصلاح الأراضي، الموضح بيانها في المادة السادسة من القرار، مع قيام الإدارات العامـة المختـصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات ومناطق زراعات الأرز طبقًا لما ورد بالمادة (36) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021.


 

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