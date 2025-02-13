أخبار مصر اليوم: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان.. 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل الشهر الفضيل وزيادة الأجور في يوليو

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

توقف حركة السكك الحديدية على خط السويس بعد خروج قطار عن القضبان

توقفت حركة قطارات خط السويس بعد خروج قطار عن القضبان، بدون وقوع أي إصابات أو خسائر.

تحذير من طقس الجمعة، شبورة كثيفة على هذه الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مدن القناة والوجه البحرى.

1000 جنيه منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة، وهذا موعد الصرف

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2025 يزداد البحث من قبل العمالة غير المنتظمة حول موعد صرف منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة.

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان 2025

انتهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الأول والثاني لأيام شهر رمضان المبارك لعام 2025، والذي يبدأ فلكيا يوم 1 مارس المقبل.

نائبًا عن الرئيس، محافظ القاهرة يشهد احتفالية النصف من شعبان

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة مغرب اليوم الخميس ١٣ فبراير ٢٠٢٥، الموافق ١٤ شعبان ١٤٤٦ هجريًا بمسجد مصر الكبير بـ المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تفاصيل أول اجتماع للجنة إعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين

عقدت نقابة المهندسين الاجتماع الأول للجنة "إعادة إعمار غزة" لوضع آليات فاعلة تسهم في إعادة الإعمار وفق رؤية علمية متكاملة، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، واللواء المهندس أحمد زكي عابدين- رئيس اللجنة ووزير التنمية المحلية "الأسبق" والمهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة.

رئيس الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل رمضان، وزيادة الأجور في يوليو

حزمة الحماية الاجتماعية، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإجابة عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

مفتي الجمهورية: العبث بمصائر الشعوب وتجاهل حقوق الفلسطينيين لن يجلب للمنطقة سوى الفوضى

استنكر الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التصريحات المستفزة وغير المسئولة التي تتجاوز كافة الأعراف الدولية والمواثيق الأخلاقية والإنسانية، والتي تحاول فرض واقعٍ زائفٍ على حساب حقوق ثابتة، في مسعىً يتجاهل حقائق التاريخ ومتطلبات العدل، ويسعى عبثًا لتصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وكأنّ مصائر الشعوب باتت تُحدَّدُ بقراراتٍ أحاديةٍ أو تُلغى بتصورات واهية.

بتخفيضات تتجاوز الـ 30%، الزراعة تشارك في معارض أهلا رمضان

شاركت، اليوم، بعض الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة في معرض "أهلا رمضان" الذي افتتحه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالحي العاشر بمدينة نصر.

توفير 300 فرصة عمل بإحدى الدول العربية بمرتبات تصل لـ 123 ألف جنيه

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، الموافق 13 فبراير 2025 عن توفير 300 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات التجارة العامة والمقاولات بإحدى الدول العربية، والتي ترغب في استقدام عدد 300 عامل مصري في تخصصات مختلفة.

أسعار العسل وزيت الزيتون والسمن ببازار القاهرة الحضاري (صور)

تفقد إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض "بازار القاهرة" بمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر بمدينة نصر والذي يقدم كافة مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية والملابس وياميش رمضان وغيرها.

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