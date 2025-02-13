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أخبار مصر

رواتب تبدأ من 25 ألف جنيه، جبران يعلن عن فرص عمل في لبنان

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلن وزير العمل محمد جبران عن فتح باب التقديم لعدد 14 فرصة عمل جديدة بلبنان، وذلك تلبية لاحتياجات شركة التعهدات البحرية والبرية (ش.م.م) بلبنان، والتي تعمل في مجال تنفيذ وتصميم هياكل وديكورات معدنية.

شروط التقديم لوظائف وزارة العمل 

ويدعو وزير العمل الشباب من سن ٢٥ إلى ٤٠ سنة إلى سرعة التقدم للحصول على الوظائف المعلنة، حيث سيتم التعاقد لمدة ٣ سنوات تتضمن ١٥ يوم إجازة، كما سيتم تنفيذ فترة اختبار لمدة ٣ شهور، موضحًا أن الشركة ستقوم بزيادة الراتب عند تجديد العقد مع توفير تذاكر السفر والمواصلات والإقامة إلى جانب التأمين الصحي للعامل والذي سيعمل لمدة ٨ ساعات يوميًا خلال ٦ أيام في الأسبوع.

وأشار إلى استمرار جهود الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، بهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات.

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

فرص العمل المطلوبة 

 

وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل أن التسجيل متاح لكل من لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصص التالية: عدد (٥) عامل لحام TIG للفولاذ المقاوم للصدأ الصلب براتب من ٥٠٠ إلى ٦٥٠ دولار أمريكي، عدد (۲) عامل تشطيب استانلس ستيل - نحاس - ستيل مصقول براتب من ٥٠٠ إلى ٦٥٠ دولار أمريكي، عدد (٣) عامل دهان المعادن الزخرفية براتب من ٥٠٠ إلى ٦٥٠ دولار أمريكي، عدد (۲) عامل تجميع الديكور من المعادن - الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس براتب من ٥٠٠ إلى ٦٥٠ دولار أمريكي، عدد (۱) عامل مشغل مخارط  وCNC براتب من ٥٠٠ إلى ٦٠٠ دولار أمريكي، عدد (۱) عامل مشغل برامج سوليد وورك براتب من من ۵٠٠ إلى ۷۵۰ دولار أمريكي، على أن يكون التقديم ابتداء من اليوم الخميس  13 /2/ 205 ولمدة 5 أيام على الرابط التالي هنا 

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