نقابة المهندسين بالإسكندرية تطالب بحل أزمة الاستقالة المسبقة بمشروع قانون العمل

طالبت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، بحل أزمة الاستقالة المسبقة التي يتم إجبار بعض المهندسين على توقيعها من قبل الشركات قبل تعيينهم، وذلك خلال المناقشات الحالية لمشروع قانون العمل الجديد.

يأتى ذلك في خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية حقوق المهندسين والعاملين في القطاع الخاص، وتأتي مساعي النقابة استجابةً للشكاوى المتكررة من المهندسين بشأن ظاهرة إجبار الوافدين الجدد على توقيع "استقالة مسبقة" عند الالتحاق بالعمل، وهو ما كان يسمح للشركات بالاستغناء عن الموظفين دون أي التزام قانوني تجاههم، كما طالب النقابة بمعالجة التأخير غير المبرر من قبل بعض الشركات في تسجيل استقالات المهندسين لدى مكاتب التأمينات، مما يعيق فرصهم في الالتحاق بوظائف جديدة.

وفي هذا السياق، أرسلت نقابة المهندسين بالإسكندرية خطابًا رسميًا إلى وزارة العمل ومجلس النواب والجهات المعنية، أكدت فيه على دعمها حل أزمة الاستقالة المسبقة وكما طالبت بحل ظاهرة تأخير إنهاء التأمينات للمهندسين المستقيلين من وظائفهم.

وأوضحت النقابة في خطابها أن العديد من المهندسين يتعرضون لتعطيل مسيرتهم المهنية بسبب تباطؤ بعض الشركات في تسجيل استقالاتهم لدى مكاتب التأمينات، مما يحرمهم من الالتحاق بوظائف جديدة، حيث تشترط الشركات الجديدة تقديم ما يفيد قطع التأمينات السابقة قبل التعيين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية و رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية على أن حل أزمة الاستقالة المسبقة خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار سوق العمل، كما أن حل مشكلة تأخير إنهاء التأمينات سيحمي المهندسين من التعسف، وسيمكنهم من الانتقال بين الوظائف بسهولة وأمان.

وفي هذا السياق أشار المهندس محمد الرشيدي رئيس اللجنة القانونية وحماية المهنة بالنقابة وعضو مجلس الشيوخ أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على المهندسين وتعيق سوق العمل، مما يتطلب تعديلًا قانونيًا في قانون العمل الجديد يحمي العاملين بالقطاع الخاص من تلك الممارسات.

كما صرح الرشيدي، “أن هذه المشكلة لم تعد فردية، بل أصبحت أزمة تواجه عددًا كبيرًا من المهندسين. نطالب بوضع ضوابط واضحة تضمن عدم استغلال أصحاب الشركات لهذا الأمر للإضرار بحقوق العاملين”.

وأضاف المهندس محمد سعيد عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام أن النقابة تثمن وتدعم المساعي القائمة لتعديل تشريعي يجعل استمارة إنهاء علاقة العمل تقدم من خلال العامل نفسه بمكاتب العمل مما ينهي الأزمة كما أكد أن النقابة طالبت بأن يلزم القانون أصحاب العمل بإبلاغ مكاتب التأمينات بإنهاء خدمة الموظف خلال مدة زمنية قصيرة.

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