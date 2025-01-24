بازار الميريلاند.. ملابس وأحذية وإكسسوارات وأدوات منزلية ومفروشات.. عروض وتخفيضات تصل إلى 50%.. وأعلى سعر 600 جنيه (صور)

حديقة الميريلاند واحة خضراء في قلب القاهرة، وهي واحدة من أكبر الحدائق الحيوية في مصر الجديدة بالقاهرة، وتمتد على مساحة واسعة وتتميز بمساحاتها الخضراء الشاسعة وأنشطتها المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار.

ما يميز حديقة الميريلاند؟

* مساحات خضراء: تتميز الحديقة بمساحات خضراء واسعة مثالية للاسترخاء والتنزه، وتوفر بيئة هادئة بعيدة عن صخب المدينة.

* أنشطة متنوعة: تقدم الحديقة مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات، والتزلج، وممارسة الرياضات المختلفة، بالإضافة إلى وجود مناطق مخصصة للأطفال للعب.

* أماكن للجلوس والاسترخاء: توفر الحديقة العديد من الأماكن المخصصة للجلوس والاسترخاء، مثل المقاعد الخشبية والأكواخ الصغيرة.

* مناطق مخصصة للطعام: تحتوي الحديقة على العديد من المطاعم والكافيهات التي تقدم تشكيلة واسعة من الأطعمة والمشروبات.

* فعاليات خاصة: تستضيف الحديقة العديد من الفعاليات والاحتفالات على مدار العام، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات والأصدقاء.

بازار الميريلاند وجهة التسوق المثالية

وبازار لميس هو وجهة تسوق شهيرة في مصر، وقد أصبح فرعه في الميريلاند مقصدًا مفضلًا للكثيرين.

ويتميز البازار بتشكيلة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية، مما يجعله مكانًا مثاليًا لتجديد خزانة ملابسك أو منزلك.

ما يميز البازار

* تنوع المنتجات: ستجدين كل ما تحتاجينه من ملابس وأحذية وإكسسوارات إلى أدوات منزلية ومفروشات.

* أسعار مناسبة: يقدم البازار عروضًا وتخفيضات مستمرة، مما يتيح لك شراء المزيد بتكلفة أقل.

* جودة عالية: تضمن لك المنتجات المعروضة في البازار جودة عالية وأداء ممتاز.

* أجواء تسوق ممتعة: يتميز البازار بأجواء تسوق مريحة وممتعة، حيث يمكنك قضاء وقت ممتع مع عائلتك وأصدقائك.

ويقام البازار عدة مرات في السنة في حديقة الميريلاند مصر الجديده القاهره ويبدأ من الساعة 10 صباحا حتى 12 مساء.

ويعتبر من أكبر المعارض التي يحدث فيها تخفيضات في مصر سعر تيكت دخول الحديقة بـ 20 جنيها.

يتميز المعرض أن أعلى سعر للمنتجات فيه لا تتجاوز 600 جنيه.

أبرز الأقسام في البازار

* قسم الملابس: يضم تشكيلة واسعة من الملابس النسائية والرجالية والأطفال، بما في ذلك الملابس الكاجوال والرسمية والمناسبات الخاصة.

أسعار الملابس

الملابس حريمي

بلوفر وتونيك تريكو يبدأ من 200 حتى 300.

بالطو يبدا من 450 جنيها لحد 600.

بيجامات حريمي تبدأ من 100 جنيه حتى 450 جنيها.

سويتشيرت يبدأ من 150 جنيه وحتى 350 جنيها.

جاكت بامب يبدأ من 150 جنيه كت حتى 450 جنيها.

قميص شتوي صوف يبدأ من 250 جنيها.

سوت كامل صوف قطعتين بسعر 400 جنيه.

فستان صوف بسعر 300 جنيه.

ملابس أطفالي

سويتشيرت وبنطلون 150 جنيها.

بيجامات تبدأ من 150 جنيها حتى 400 جنيه.

* قسم الأحذية: يوفر مجموعة متنوعة من الأحذية النسائية والرجالية والأطفال، بما في ذلك الأحذية الرياضية والأحذية الكلاسيكية والأحذية الشتوية.

أسعار الاحذية

جزم تبدأ من 100 جنيه (أي قطعة).

البوط بسعر 350 جنيها.

المستورد البوط بسعر 600 جنيه.

الكوتشي المستورد بسعر 250 جنيها (حريمي ورجالي).

* قسم الإكسسوارات: يضم تشكيلة واسعة من الإكسسوارات النسائية، بما في ذلك الحقائب والنظارات الشمسية والساعات والمجوهرات.

أسعار النظارات الشمسية

تبدأ الأسعار من 50 جنيها للقطعة حتى 100 جنيه وعرض القطعتين بـ 150 جنيها.

شنط حريمي

تبدأ العروض من 99 جنيها وحتى 350 جنيها حسب الحجم.

* قسم المفروشات: يضم تشكيلة واسعة من المفروشات، بما في ذلك المفارش والستائر والوسائد.

أسعار المفروشات

خدادية طبية بـ 550 جنيها.

بطانية تبدأ من 150 جنيها للدفاية و300 جنيه للبطانية حتى 600 جنيه.

ملاية سرير تبدأ من 100 جنيه حتى 175 جنيها.

لحاف 550 جنيها.

اسعار السجاد

يوجد منطقه كامله لبيع السجاد وأفضل العروض.

بـ 100 أي قطعة سجاد يدوي مستطيل.

١+١ بـ 300 جنيه سجاد مربع.

و300 جنيه سجاد حجم كبير.

نصائح للتسوق في البازار

* زيارة البازار في وقت مبكر: لتجنب الزحام والحصول على أفضل الخيارات.

* تخصيص ميزانية: لتجنب الإنفاق الزائد.

* مقارنة الأسعار: للتأكد من الحصول على أفضل صفقة.

* جلب قائمة بما تحتاجينه: لتسريع عملية التسوق.

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