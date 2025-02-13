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أهالي قنا يحتفلون بليلة النصف من شعبان بتوزيع التمر والأرز بلبن على المارة (فيديو)

أهالي قنا يحتفلون
أهالي قنا يحتفلون بليلة النصف من شعبان بتوزيع التمر، فيتو

احتفل أهالي قنا، عصر اليوم الخميس، بليلة النصف من شعبان، وذلك بتوزيع التمر الهندي وعلب أرز بلبن على المارة في الشوارع.

وأكد القائمون على التوزيع بأن هذا التوزيع يتم سنويا وسط أجواء احتفالية من جميع الاهالي.

 ليلة النصف من شعبان، يتميز شهر شعبان عن غيره من الشهور بفضائل عديدة ونفحات ربانية في كل أيامه ولياليه، فكما أخص الله شهر رمضان بليلة القدر خص الله شعبان بليلة النصف التي تتجلى فيها المغفرة والرحمة ليمحي بها الله ذنوب العباد.

سبب تسمية ليلة النصف من شعبان بليلة الغفران

المقصود من تسمية ليلة النصف من شعبان بـ"ليلة البراءة" أو "الغفران" أو "القدر" لا مانع منها شرعًا؛ فالمقصود بها أنها ليلة يقدر فيها الخير والرزق والعمل الصالح ويغفر فيها الذنب، وهو معنى صحيح شرعًا، وموافق لما ورد في السنة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فَقَدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ!»، فقُلْتُ: وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ -وهو اسم قبيلة-» رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد.

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سبب تسمية ليلة النصف من شعبان بليلة الغفران عائشة رضي الله عنها ليلة النصف من شعبان النصف من شعبان التمر الهندي

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