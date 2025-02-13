رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي: 29 إجراءً لإصلاح منظومة الجمارك.. التضخم في تراجع وزيادات جديدة في الأجور.. ضبط الأسواق واستقرار الأسعار مع اقتراب رمضان

في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمره الأسبوعي بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، حيث تم استعراض حزمة من الإجراءات الجديدة لإصلاح منظومة الجمارك.

إصلاح منظومة الجمارك: 29 إجراءً لتسريع الإفراج الجمركي

استعرض رئيس الوزراء أهمية التعديلات المرتقبة على نظام الجمارك، موضحًا أن الحكومة أجرت دراسات تفصيلية وناقشت الأمر مع القطاع الخاص، وصولًا إلى 29 إجراءً سيتم تبنيها لتبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج ليصبح أقل من يومين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتسريع النمو الاقتصادي.

الوضع الإقليمي: مصر تواصل دعمها للشعب الفلسطيني

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى التطورات الإقليمية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية لا تزال محور الاهتمام الدولي. وكشف عن لقائه رئيس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى، حيث أكد الموقف المصري الثابت في رفض التهجير ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار مصر في تقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة، حيث يتم إدخال المساعدات عبر الشاحنات يوميًا، كما استقبلت مصر وعالجت آلاف المصابين الفلسطينيين منذ بداية الأزمة.

التضخم في تراجع وزيادات جديدة في الأجور

أكد مدبولي أن معدل التضخم يشهد انخفاضًا مستمرًا، حيث بلغ 23.2% في يناير مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، مع توقعات بمزيد من التراجع في فبراير. كما تناول اجتماع مجلس الوزراء الأخير إقرار زيادات في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على حزمة حماية اجتماعية جديدة سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعلان عنها قبل حلول شهر رمضان.

ضبط الأسواق واستقرار الأسعار مع اقتراب رمضان

شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع عن كثب استقرار الأسعار وتوافر السلع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا أنه لا يوجد ارتباط بين زيادة الأجور وارتفاع أسعار السلع، مشيرًا إلى أن بعض أسعار السلع الغذائية، مثل الخضروات، بدأت بالفعل في التراجع.

حقل ظهر ومستقبل إنتاج الغاز في مصر

تحدث مدبولي عن زيارته الأخيرة لسفينة الحفر "سايبم 10000" في حقل ظهر، نافيًا الشائعات حول توقف استثمارات شركة "إيني" في مصر. وأكد أن الشركة ملتزمة بالجدول الزمني لعمليات الحفر، مع توقعات بزيادة الإنتاج خلال العامين المقبلين واكتشافات جديدة تعزز قطاع الطاقة المصري.

قطاع السياحة يواصل النمو رغم التحديات

أكد مدبولي أن قطاع السياحة يسير في مسار إيجابي رغم التحديات الإقليمية، متوقعًا أن يشهد عام 2025 زيادة في أعداد السياح مقارنة بعام 2024، الذي استقبلت فيه مصر 15.7 مليون سائح. وأشار إلى جهود الترويج السياحي، مستشهدًا باستضافة أحد أشهر "اليوتيوبرز" العالميين وزيارته للأهرامات، مما أسهم في الترويج لمصر عالميًا.

صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.. فرص واعدة للشباب

سلط رئيس الوزراء الضوء على التوسع في صناعة التعهيد، موضحًا أن عدد الشركات العاملة في هذا القطاع تضاعف من 64 شركة إلى 180 خلال ثلاث سنوات. ودعا الشباب المصري للانخراط في هذا المجال الذي يوفر فرص عمل برواتب مجزية، ويحظى بإقبال كبير من الشركات العالمية.

استئناف الحوار الوطني واستراتيجية الحكومة للتواصل السياسي

وأشار مدبولي إلى الاجتماع الذي عُقد مع مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي استمر أكثر من ثلاث ساعات، وتم خلاله التوافق على آليات للتواصل المستمر بين الحكومة والمجلس. كما أوضح أنه تم تكليف وزير الشئون النيابية والقانونية بمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني.

اللجان الاستشارية تناقش الوضع الاقتصادي الكلي

أعلن رئيس الوزراء انعقاد أول اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بهدف مناقشة الوضع الاقتصادي المصري والاستماع إلى آراء الخبراء وممثلي القطاع الخاص، بما يعزز عملية صنع القرار الاقتصادي.

ملفات اقتصادية وسياسية في دائرة الاهتمام

اختتم رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بالتأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومتابعة كافة الملفات التي تهم المواطن، سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مصر.

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