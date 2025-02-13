الخميس 13 فبراير 2025
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أخبار مصر

افتتاح "بازار القاهرة" لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بمدينة نصر (صور)

محافظ القاهرة يفتتح
محافظ القاهرة يفتتح بازار القاهرة لبيع السلع الغذائية، فيتو
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افتتح د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض "بازار القاهرة الرابع.. أهلًا رمضان " بـمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر  بمدينة نصر والذي تقيمه المحافظة في الفترة من ١٣ حتى ١٧ فبراير الجاري.

 

 

 

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وأكد محافظ القاهرة أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، ونشر معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كاف لضمان توافر كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون تحت سقف واحد وبأسعار تناسب جميع الفئات المجتمعية.



وأشار محافظة القاهرة إلى أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلا رمضان لضمان عدم استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع.

وأضاف محافظ القاهرة  أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع أحياء العاصمة، مشيرًا إلى أن البازار يضم أكثر من ٢٥٠ عارضًا من بينهم وزارتي التموين (الشركة القابضة للصناعات الغذائية)، والزراعة،  يقدمون مستلزمات الأسرة المتنوعة، بما في ذلك السلع الغذائية مثل  الأرز، والزيت، والمكرونة، والسكر، والخضار والفاكهة، واللحوم  والدواجن، بالإضافة إلى ياميش رمضان، والتمور، والعسل، والألبان، والأجبان، والبقوليات، والعطارة، والمساحيق عالية الجودة،والملابس، والأحذية، والأدوات المنزلية بأسعار تنافسية.

 

 


ويضم البازار عددا كبيرا من الحرفيين المتخصصين في المنتجات اليدوية.

رافق المحافظ م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت مدير مديرية التموين، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر.
 

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