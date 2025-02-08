إصابة 3 سيدات في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

تمكنت مباحث قسم جرجا بسوهاج من السيطرة على مشاجرة، وإلقاء القبض على طرفى المشاجرة، وأصيب 3 أشخاص من الطرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بمدينة جرجا بسوهاج.

أمن سوهاج السيطرة على مشاجرة وإصابة 3 أشخاص بسوهاج

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بقسم جرجا طرف أول “لوليه م ا م”، 86 عاما - ربة منزل مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ارتجاج بالمخ وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وابنتها “هناء ع ع م”، 36 عاما - ربة منزل مصابه بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم



“ طرف ثان ”عمار ع ع س”، 42 عام - عامل وزوجته “هنيه ع م ا ”، 36 عاما- ربة منزل مصابة بجرح قطعي بالحاجب الأيمن وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وتم ضبط الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم على الآخر بالسب والضرب بزجاجات مياه غازية فارغة كانت بحوزتهم مما نتج عنه إصابتهم المشار إليها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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