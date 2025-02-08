السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 3 سيدات في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

تمكنت مباحث قسم جرجا بسوهاج من السيطرة على مشاجرة، وإلقاء القبض على طرفى المشاجرة، وأصيب 3 أشخاص من الطرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بمدينة جرجا بسوهاج.

أمن سوهاج السيطرة على مشاجرة وإصابة 3 أشخاص بسوهاج 

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بقسم جرجا طرف أول “لوليه م ا م”، 86 عاما - ربة منزل مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ارتجاج بالمخ  وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وابنتها “هناء ع ع م”،  36  عاما - ربة منزل مصابه بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم 
 

“ طرف ثان ”عمار ع ع س”، 42 عام - عامل وزوجته “هنيه ع م ا ”،  36 عاما- ربة منزل مصابة بجرح قطعي بالحاجب الأيمن وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وتم ضبط الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم على الآخر بالسب والضرب بزجاجات مياه غازية فارغة كانت بحوزتهم مما نتج عنه إصابتهم المشار إليها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خلافات الجيرة ولهو الاطفال صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج خلافات الجيرة مستشفى سوهاج الجامعى الجديد مدينة جرجا مستشفى سوهاج الجام مدير أمن سوهاج بسبب خلافات الجيرة

مواد متعلقة

محافظة سوهاج تطلق مبادرة توعوية شاملة ضد التخلص من الحياة

محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة جرجا

سقوط عنصر إجرامى بحوزته 17 سلاحا ناريا قبل ترويجهم فى سوهاج

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

محافظ سوهاج يشكل لجنة لفحص جودة أعمال الرصف بعد رصد مخالفات في التنفيذ
ads

الأكثر قراءة

الأمر حقيقي، مكبر صوت يفضح حديث ترودو عن ترامب

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الموز البلدي والكمثرى المستوردة بـ 135 جنيها

سعر السمك اليوم بسوق العبور، البرانيس إسكندراني بـ 140 جنيها وانخفاض البلطي

زلزال يضرب بحر إيجة غرب تركيا

الكشف عن صاحب خطة تهجير سكان غزة وهذه رؤيته للقطاع

حريق بهائل بحوش ملحق بمنزل ومالكه يتهم جاره بإشعال النار بسوهاج

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، الليمون يقفز لـ 45 جنيهًا وانخفاض جديد للطماطم والبطاطس

اتحاد الكرة يغلق اليوم باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية

منوعات

المزيد

سأجعله عظيمًا، ترامب يقيل رئيس مركز "جون كينيدي" للفنون المسرحية ويعين نفسه رئيسًا

اختراع غريب والسر في الخلطة، طرقات تصلح نفسها "ذاتيا" دون أي تدخل بشري

نهر بلون الدم في الأرجنتين يثير حيرة السكان (فيديو)

وفاة أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في تركيا بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشتري كيلو السكر اليوم الجمعة

هتشتري كيلو الأرز النهاردة الجمعة بكام ؟

سعر النحاس بالأسواق المحلية اليوم الجمعة 7/2/2025

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع غزل المحلة.. الزمالك أمام فاركو.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية