السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

أقوال شهود العيان في واقعة طعن سائق توك توك جراء حادث تصادم بالجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس سائق سيارة ربع نقل بتهمة طعن سائق توكتوك بطعنة نافذة بالبطن بسلاح أبيض، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن سيارة المتهم اصطدمت بالتوكتوك، مما أدى إلى حدوث مشاجرة بينهما قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض "سكين" من طيات ملابسه، وسدد للمجني عليه طعنة نافذة بالبطن.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله.

ألقت قوات البحث الجنائي  بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق سيارة ربع نقل متهم باصابة سائق توكتوك بطعنة نافذة بالبطن، بسلاح أبيض “سكين”، وضبط السلاح الأبيض المستخدم بحوزته، وتم تحرير محضر بالواقعة كما تولت النيابة التحقيقات بالواقعة.

وأكدت التحريات أن المشاجرة التي نشبت ترتب عليها إصابة الطرف الثاني، وعقب ذلك تم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب، يفيد فيه بإصابة سائق على يد آخر بطعنة نافذة بالبطن بمنطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقل المقدم عبد الحميد مرسي، رئيس مباحث الطالبية، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة شخص يدعى حسين. ع، ويبلغ من العمر 40 عاما ويعمل سائق توك توك، بطعنة نافذة بالبطن من سلاح أبيض “سكين”.

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