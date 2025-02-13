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خارج الحدود

الأمين العام للناتو: الحلفاء أكدوا استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم لأوكرانيا

مارك روته، فيتو
مارك روته، فيتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الخميس، إن الحلفاء أكدوا استعدادهم لتقديم أشكال الدعم كافة لأوكرانيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

الناتو يؤكد دعم أوكرانيا 


وأضاف الأمين العام للناتو: "يجب أن تكون أوكرانيا في أفضل وضع ممكن قبل أي مفاوضات، هناك موقف أوروبي موحد بشأن أوكرانيا".

 

الناتو يطالب برفع الإنفاقات العسكرية 


وتابع: "يجب التأكد من أن مفاوضات السلام في أوكرانيا تسير في الاتجاه الصحيح، ووزير الدفاع الأمريكي جاء برسالة واضحة بالتزام بلاده بأمن الحلف".


وأوضح روته: "أوكرانيا ستشارك في أي محادثات لتحقيق السلام، ونحتاج مزيدا من القدرات العسكرية وهو ما يتطلب رفع مستوى الإنفاق"، مشيرًا، إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفاوض قوي ولا يمكن التنبؤ بتصرفاته.

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أوكرانيا الناتو روسيا بوتين

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