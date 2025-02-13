هل خان ترامب حلف الناتو وأوكرانيا؟ وزير الدفاع الأمريكي يجيب

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الخميس: إن ما تطلبه الولايات المتحدة ليس خيانة لحلف الناتو أو لأوكرانيا وأن التزام واشنطن تجاه كييف كان ولا يزال كبيرا.

وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "هدف الرئيس ترامب وقف القتل وإراقة الدماء وإحلال السلام.. هو يتفاوض من أجل السلام ووقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع: "العدوان الروسي كان جرس إنذار للناتو بأنه يجب أن يكون أقوي.. نريد أن يكون الحلف أكثر قوة، وأن يبقى قويا بمزيد من الإنفاق".

واستكمل وزير الدفاع الأمريكي: "الولايات المتحدة تريد الاستمرار بالمفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية وأن تتوقف إراقة الدماء".

لقاء ترامب وبوتين في السعودية

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أتوقع وقف إطلاق النار قريبًا في أوكرانيا وبشكل عملي لا أعتقد أن كييف يمكن أن تنضم إلى حلف الناتو.

وأضاف ترامب: من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها، مؤكدًا أن ولي العهد السعودي سيكون حاضرًا للقائه المتوقع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن رغبته في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي.

استعادة الأموال من أوكرانيا

ولفت إلى أن مستشار الخزانة يتوجه إلى أوكرانيا للتأكد من استعادة الأموال، أما بوتين يقول إنه يريد إنهاء الحرب وعدم العودة للقتال بعد ستة أشهر.

وقال ترامب: لم أتعهد بالذهاب إلى أوكرانيا.

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